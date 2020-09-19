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Formula 1 / Son dakika

Button: "Mick Schumacher'i, Michael'la kıyaslamak doğru değil"

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Button: "Mick Schumacher'i, Michael'la kıyaslamak doğru değil"
Ekleyen:
, Editör

2009 Formula 1 Şampiyonu Jenson Button, Formula 2'de mücadele eden Mick Schumacher'in babası Michael Schumacher'in başardıkları nedeniyle yoğun baskı altında olduğunu söyledi.

7 kez Formula 1 şampiyonu olan Michael Schumacher'in oğlu Mick, son iki senedir Formula 1'in bir alt serisi olan Formula 2'de mücadele ediyor.

Formula 2'deki iki senesi boyunca bazı isimler kadar dikkat çekici olmayan Mick, bu senenin son döneminde aldığı istikrarlı sonuçlar sayesinde şampiyonada liderliğe yükselmeyi başardı.

Mick, şu ana kadar Ferrari ve Alfa Romeo F1 araçlarıyla sürüş yaparken gelecek sene için adı yine Alfa Romeo için anılıyor.

Button, Mick'in babasının başarılarıyla kıyaslanmasının haksızlık olduğunu düşünüyor.

Button, "Mick zor bir dönemden geçiyor çünkü insanlar onu sürekli olarak Michael ile karşılaştırıyor, ancak bu tür karşılaştırmaların tamamen haksızlık olduğunu düşünüyorum. O tamamen farklı bir insan ve sürücü olarak Michael'dan farklı."

"Mick iyi bir insan olduğu izlenimi veriyor ve bu konuda Michael'a benziyor. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Formula 2'de önemli ilerleme kaydetti. Bence Formula 1'de yer almayı hak ediyor, ama gerçek baskı altındayken ne gibi sonuçlar elde edebileceğini göreceğiz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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