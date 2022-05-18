Button: "Mercedes'in kazanamaması Russell için işleri kolaylaştırıyor"

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George Russell, Williams ile gridin en gerisinde geçirdiği üç yılın ardından bu sezon Mercedes takımına katıldı.

Britanyalı sürücü, Williams kariyeri boyunca puan mücadelesi vermekte zorlandı çünkü takım hep en yavaş iki araçtan birisini üretti ve bundan ötürü takımla ilk puanları için 2021 yılına kadar beklemek zorunda kaldı.

Bu yıl Mercedes'e geçen Russell, galibiyetler için savaşmayı umuyordu fakat Mercedes W13 yeterince iyi olmadığı için bu hayali gerçeğe dönüşmedi.

Yine de Russell bu yılki tüm yarışları ilk beşte bitiren tek sürücüydü.

2009 dünya şampiyonu Jenson Button'a Russell'ın bu yılki durumu soruldu.

Button, Spedweek'e şöyle dedi: "Durum George için daha kolay çünkü zaten uzun süredir (F2 günlerinden beri galibiyet savaşı vermiyor."

"Onun için Mercedes'in bu hali bile geçen yılın bir adım önünde. Bu yüzden bu konuda biraz daha rahat olabiliyor."

George Russell, Mercedes-AMG, is interviewed Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Elbette Lewis son yarışta güvenlik aracı zamanlaması nedeniyle şanssızdı ve kendi hatası yoktu fakat George yine de takım arkadaşının önünde finiş görmeye devam ediyor."

Button, Mercedes'in yavaş virajlardaki hızı göz önüne alındığında, eğer sorunu çözerlerse mücadeleye dahil olacaklarını söyledi.

"Mercedes'in bu kadar çok zorlanmasının nedeni yüksek hızlı virajlarda dalgalanma yaşamaları. Düzlük hızları aslında gayet iyi, sadece sürücüler için rahatsız edici."

"Ayrıca düşük hızlı virajlarda Mercedes çok, çok iyi görünüyor. Bu yüzden araçta büyük bir potansiyel görüyorum."

Öte yandan Miami GP hafta sonunda Sky Sports yorumculuğu yapan eski NASCAR pilotu Danica Patrick de Russell'a özel bir parantez açtı.

"Bana neredeyse şu anda takımın dayanak noktasıymış gibi geliyor. Lewis hayal kırıklığı yaşıyor ve takımın ilerleme kaydettiğini hissetmiyor. Toto'nun sesi çok hüsrana uğramış geliyor."

"Alıştıkları şeyi yapmadıkları ortada ama George gerçekten çok sakin kalıyor ve dayanmaları gerektiğini söylüyor."