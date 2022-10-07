Button: "Mercedes ıslak zeminde Red Bull'dan daha hızlı"

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Mercedes Cuma günü Japonya Grand Prix'sine güçlü bir başlangıç yaptı ve George Russell, cuma gününü takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın 0.2 saniye önünde lider tamamladı.

Red Bull Racing pilotları ikinci seansta 0.8 saniye geride kalırken, Max Verstappen üçüncü, Sergio Perez ise dördüncü oldu.

2009 F1 şampiyonu Jenson Button'a göre Mercedes, ıslak zeminde Red Bull'dan daha iyi bir araca sahip durumda.

Button Sky Sports'a verdiği demeçte, "Geçiş lastikleri çok çabuk aşınıyor ama Mercedes her geçen tur daha iyi turlar çıkarabiliyor."

"Yarış tempoları iyi görünüyor. Tutarlılık aşınmaya yardımcı olacaktır."

"Tek sorunları, sıralama turlarının muhtemelen kuru koşullarda yapılacak olması. Bu onlar için zor olacak ama gridin geri kalanına kıyasla ne kadar hızlı olduklarını görmek gerçekten ilginçti."

"Burası ritim yakalamanız gereken hızlı bir pist. Red Bull özellikle hızlı virajlarda çok güçlü. Max aracının daha sert olmasını seviyor ve bu, Suzuka gibi bir pist için mükemmel."

"Yenilmesi gereken takım onlar ama ıslak zeminde şu anda Mercedes en hızlısı."

"Ferrari'ye gelirsek, Leclerc sıralama turlarında, özellikle de Q3'te hızlı bir tur atma konusunda çok iyi. Cumartesi günkü mücadeleyi görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.