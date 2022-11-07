Button: "Mercedes, bu yıl galibiyet için en büyük şansını çoktan kaçırdı"

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Mercedes, F1'e döndüğü 2010 yılından bu yana sadece 2010 ve 2011 yıllarında galibiyet almayı başaramadı. 2014'ten bu yana spora damga vuran Alman üreticinin sekiz yıllık şampiyonluk serisi bu yıl sona erdi.

Sezona istediği gibi başlayamayan, sonrasında ilerleme kaydetse de galibiyet almayı başaramayan Mercedes, Meksika'da galibiyete çok yaklaşmıştı. Fakat ikili, takımı yanlış stratejiyi seçmesiyle muhtemel bir galibiyeti kaybetti.

Şu anda takımlar şampiyonasında üçüncü sırada yer alan Mercedes, Brezilya ya da Abu Dhabi'de zafer kazanamazsa 2011'den bu yana F1'deki ilk galibiyetsiz sezonunu geçirecek.

Ancak Sky Sports F1'in Any Driven Monday programına konuşan Button, kazanmak için en iyi fırsatın geride kaldığını söyledi.

Button, "Bence Meksika galibiyet mücadelesi vermeleri için harika bir pistti ve bunu yaptılar, hatta pole pozisyonunu almaya çok yakındılar."

"Fakat Lewis sorun yaşadı, George da son turunda stadyum bölümüne girerken hata yaptı."

"Sıralamalarda Red Bull'un önüne geçmeleri galibiyet için önemli olabilirdi, her ikisi de bunu yapabilseydi, o zaman çok farklı bir yarış olabilirdik."

"Ancak Mercedes'in düzlük hızı iyi değil. Bu motor gücüyle mi yoksa araçlarının yere basma gücü tasarımının verimsizliğiyle mi ilgili bilmiyorum. Bir sebepten ötürü yüksek yere basma gücü kullandıklarında biraz sorun yaşıyorlar."

"Abu Dhabi pist düzeni anlamında mekanik yol tutuşa ihtiyaç duyduğunuz bir yer ve onlar buna sahipler. Ancak oradaki problem, virajlardan uzun düzlüklere çıkıyor olmanız ve bu da onlara zarar veriyor."

"Zafer için mücadele etmeleri zor olacak. Tümseksiz, düzgün pistler onlar için en iyisi çünkü aracı daha da alçaltabilir ve zemin etkisiyle yere basma gücü paketinin çalışmasını sağlayabilirler."

"Muhtemelen önümüzdeki yarışlarda da mücadelenin içerisinde olacaklar. Yani kesinlikle umut var ama Meksika muhtemelen en iyi şanslarıydı." dedi.