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Formula 1 Haberler

Button: "McLaren'ın F1'de Honda ile devam etmemesi üzücü"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Erwin Jaeggi
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Jenson Button, Japon üreticinin Red Bull ile dünya şampiyonluğunu kazanmasının ardından, McLaren'ın Formula 1'de Honda ile devam etmemesinin "üzücü" olduğunu dile getirdi.

Button: "McLaren'ın F1'de Honda ile devam etmemesi üzücü"

Honda, altı sezonluk aranın ardından 2015'te McLaren'ın motor partneri olarak spora döndü ve iki taraf arasındaki ortaklık, üç zorlu ve başarısız yılın ardından sona erdi.

2018'de Honda, Toro Rosso ile anlaşırken, ertesi yıl Red Bull da Honda motoruna geçiş yaptı.

Ortaklık daha ilk yılda meyvesini verdi ve birlikteliğin ilk zaferi geldi. 2021 yılında ise Max Verstappen, Abu Dhabi GP'yi kazandı ve Red Bull Honda'ya 1991'den sonraki ilk şampiyonluğunu getirdi.

Şu anda Sky Sports'ta görev alan Button, 2015 ve 2016 sezonlarının tamamında McLaren-Honda ile yarışırken, bu süreçte en iyi sonucu altıncılıktı. Ayrıca Button, 2006-08 yılları arasında da Honda'nın fabrika ekibinde yarıştı ve markanın son zaferini alan isimdi.

Motorsport.com'a konuşan Button, "Bu projenin başlangıcında, onlarla beraberdim ve durum onlar için pek de  kolay değildi."

"Hibrit döneme ilk girdikleri zaman zorlandılar. Herkesin birkaç yıl gerisindeydiler ve pek çok dayanıklılık sorunu yaşıyorlardı."

"Bence McLaren'ın onlarla devam etmemesi üzüntü verici. Rekabetçi olmadığınız zaman, birini parmakla işaret etmek çok kolaydır ve onlar da en dayanıksız kısmı, yani motoru  işaret ettiler."

"Fakat sonrasına bakarsak Honda, şu anda Red Bull gibi bir ekiple çalışıyor ve gerçekten iyi bir partner bulmuş gibi görünüyor."

"Honda'nın tekrar kazandığını görmek güzeldi çünkü Red Bull'dan önceki son galibiyetlerini, 2006'da yani çok uzun zaman önce ben kazanmıştım."

"Bu yüzden onların kazandığını görmek harika." dedi.

Former World Champion Jenson Button

Former World Champion Jenson Button

Photo by: Gareth Harford / Motorsport Images

Red Bull, kendi Red Bull Powertrains motor departmanını kurmasının ardından bu yıl, güç ünitelerinin yönetimini Honda'dan devralacak.

Honda, yeni sezonda Red Bull ve AlphaTauri'ye destek olup, motorun üretimi ile servisinden sorumlu olmaya devam edecek. Fakat 2023'ten itibaren bu görevi de Red Bull Powertrains üstlenecek.

Button, Honda'nın F1'den  ayrıldığını görmenin üzüntü verici olduğunu söyledi.

Button, "Yarışlar konusunda çok tutkulular ve yeniden ayrıldıklarını görmek üzüntü verici."

"Fakat şimdiye kadar ne kadar para harcadıklarını aşağı yukarı tahmin ediyorum ve bu, gerçekten çok miktarda, bu yüzden neden ayrılmak istediklerini anlıyorum. Ayrılık vakti geldi."

"Yine de sporda harika bir yıl geçirdiler ve bu, onlar için çok güzel çünkü bu macera onlar için en kolayı değildi." dedi.

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