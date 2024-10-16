Button: "McLaren iki şampiyonluğu da kazanmak istiyorsa Schumacher'in taktiğini uygulamalı"

McLaren, önümüzdeki iki ay için oldukça heyecanlı; çünkü hem Pilotlar hem de Takımlar Şampiyonası için ciddi bir şansa sahipler.

Lando Norris ve Oscar Piastri, bu sezon son derece başarılı performanslar sergilediler ve McLaren, griddeki en hızlı aracı üretmiş durumda.

Sadece bununla da kalmayan McLaren, neredeyse tüm rakiplerinin sezon boyunca zorlandığı araç dengesini de bulmayı başardı.

Bu, takım patronu Andrea Stella’nın bazı zor kararlar almasına neden oldu ancak alınan kararlar şu ana kadar karşılığını verdi.

McLaren şu anda Red Bull'un 41 puan önünde şampiyona lideri, diğer taraftan Red Bull ise üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazanmaya konsantre olmak yerine yaklaşan Ferrari'ye dikkat etmek zorunda kalıyor.

Pilotlar Şampiyonasında ise Lando Norris'in Max Verstappen'in önünde ilk şampiyonluğunu kazanabilmesi için 52 puanlık farkı kapatması gerekiyor.



Sky Sports F1 Podcast'te konuşan eski McLaren pilotu ve Dünya Şampiyonu Jenson Button, takıma bunu gerçekleştirmek için ne yapmaları gerektiğini söyledi.

Jenson Button McLaren'a 2024 F1 dünya şampiyonluğunu kazanmak için Michael Schumacher taktiğini uygulaması gerektiğini söyledi.

McLaren'in strateji kararları bu sezon boyunca zaman zaman sorgulandı; çünkü Norris ve Piastri’ye serbestçe yarışmalarına izin verdiler.

Bu kararlar, Piastri’nin Macaristan'da garip bir pit stop kararı sonrasında ilk grand prix zaferini elde etmesine ve Monza’da Norris’i ilk turda geçmesine neden oldu.

Lando Norris, McLaren MCL38 battles with Oscar Piastri, McLaren MCL38 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Button'a iki şampiyonluğun söz konusu olduğu bir yarışta McLaren’ın bu yaklaşım sorulduğunda şunları söyledi: “Takım emirlerinin olmamasını seviyorum çünkü bir yarış pilotu olarak onlardan nefret ediyorsunuz.”

“Ama bir noktada, özellikle eğer bir dünya şampiyonası kazanmak istiyorsanız, bir pilotu kayırmanız gerekir, özellikle de şampiyonanın bu noktasında Lando için şu anda her bir puan önemli, eğer 2024'te dünya şampiyonu olma şansı varsa, her bir puana ihtiyacı var.”

“Ve hatta Max bir yarışta en hızlı turu atmışsa McLaren Oscar'ı kullanarak en hızlı turu atabilir.”

“Bu gerçekten zor bir durum, hem takım içindeki pilotlar hem de takım için. Ama bu olması gereken bir şey."

“Ferrari'nin Michael Schumacher ile bu kadar çok dünya şampiyonluğu kazanmasının nedeni de bu.”

“Bir bakıma Vettel'in bu kadar çok dünya şampiyonluğu kazanmasının nedeni de buydu.”

“Bence bazen elinizi taşın altına koymanız ve özellikle de sezonun bu noktasında bir pilotu tercih etmeniz gerekiyor.

“Evet, Oscar bu yıl harika bir iş çıkardı. Ama Lando'nun daha fazla puanı var, hem de çok daha fazla.”

“Eğer McLaren bu yıl sadece Takımlar Şampiyonluğunu değil, Pilotlar Şampiyonluğunu da kazanmak istiyorsa, olması gereken bu.”

Oscar Piastri bu sezon McLaren ve Lando Norris için takım oyunu oynamaya hazır

Piastri şüphesiz griddeki en yetenekli pilotlardan biri ve yaşı düşünüldüğünde bu durum daha da heyecan verici.

Norris Avustralyalı pilottan sadece bir yaş büyük olmasına rağmen, F1'de çok daha deneyimli ve bu da, bu sezonda fark yaratarak son altı yarış hafta sonuna girerken McLaren'ın lider pilotu olmasını sağladı.

McLaren’in “Papaya Kuralları” İtalya’da Piastri ve Norris’in yarışmasına izin verdi, ancak takım şimdi Norris’in Verstappen’e ne kadar yaklaşabileceğini bilerek tutumunu değiştirdi.

Piastri, şu andan sezon sonuna kadar Norris'e yardım etmek için adımlar atmayı kabul etti ancak McLaren, Norris’i öncelemeyerek zaten kaçırdıkları puanların kendilerine pahalıya mâl olmamasını ummak zorunda.

Bu, Schumacher'in Ferrari'de izin vermeyeceği bir şeydi ve Rubens Barrichello, kabul etmek istemese bile, bu senaryoda nihai iki numaralı pilottu.