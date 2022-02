Button: "Max Verstappen en hızlı ve en yetenekli F1 pilotu"

Haberi dinle

Abu Dhabi'deki final yarışı hakkında halihazırda devam eden tartışmalar var. Yarışın son aşamasında alınan kararlar pek çok tartışmaya neden oldu. Michael Masi'nin kararları, Max Verstappen'in yarışın son turunda yeni lastiklerle Lewis Hamilton'ı geçmesini sağladı.

Hollandalı sürücü böylelikle sadece yarışı değil, şampiyonluğu da kazanmış oldu.

Şimdi Hamilton'ın bu yıl ne seviyede geri döneceğine dair ciddi bir tartışma var ve Jenson Button'a göre, tamamen farklı bir Hamilton seyretmek mümkün olabilir.

Button, "Onunla takımı dışında kimsenin konuşabildiğini sanmıyorum."

"Bence bir süre spordan uzaklaşması, bu şekilde kendini yeniden şarj etmesi ve rahatlaması onun için gerçekten güzeldi."

"İster dünya şampiyonu olun, ister son turda kaybedin, her halükarda bunu yapmaya ihtiyacın vardır."

"Gelecek yıl en iyi formunda olan başka bir Hamilton göreceğiz."

"O, F1'in gelmiş geçmiş en iyi sürücülerinden biri ve bir F1 aracını kullanan en iyi sürücülerden biriyle karşı karşıya. Formula 1'de böyle bir savaşı çok sık görmüyorsunuz ve bence 2022'de bundan daha fazlasını tadacağız." dedi.

Sonrasında Button, Verstappen hakkında da övgü dolu sözler sarf etti: "Verstappen olağanüstü bir yetenek. Jos Verstappen ve Sophie Kumpen'e karşı yarıştım ve Max'in iyi bir sürücü olacağını her zaman biliyordum. Her şey, sahip olduğu bu doğal yeteneği geliştirip geliştirmeyeceğine bağlıydı. Benim için en hızlı ve en yetenekli sürücü o. Asıl soru bunun üzerine daha fazlasını ekleyip, Hamilton gibi komple bir pakete dönüşüp dönüşemeyeceği."

Şampiyonluğun Verstappen'i değiştirip değiştirmeyeceği sorusuna Button, "Her sürücü sürekli 'Rahatım. Şimdi kazanamazsam, gelecek yıl yapabilirim' diye konuşur. Fakat her yarışı ve her şampiyonluğu kazanmak istiyorsunuz. Verstappen, geçen sezona kıyasla daha rahat olacak. Fakat yine de kazanmak isteyecek. Şampiyonluğu tekrar kazanmak ve 'Bakın gördünüz mü, Michael Masi ile alakası yoktu' demek isteyecek." dedi.