Button: "Max bana Lewis'in gençliğini hatırltıyor"

Lewis Hamilton, 2007 yılında Formula 1'e girmesinin ardından daha henüz ilk yılında galibiyet alıp, şampiyonluk için mücadele etmişti. İngiliz pilot, 2008'de ilk şampiyonluğunu aldı ve geride kalan yılların ardından yedi şampiyonluğu var.

Max Verstappen ise alt kategorilerde nispeten az zaman geçirdi ve F1'deki ilk yılında olmasa bile, ikinci yılında galibiyete ulaşmayı başardı. Hollandalı pilot, Formula 1'deki ilk şampiyonluk savaşını kazandı fakat bunu spordaki yedinci yılında yaptı.

Verstappen, agresif sürüş tarzıyla dikkat çekiyor ve Hamilton'a karşı yarıştığı 2021 sezonunda bu durum daha çok ön plana çıktı.

2009 dünya şampiyonu Jenson Button, Sky Sports'a verdiği demeçte, Verstappen'in kendisine Hamilton'ın gençliğini hatırlattığını belirtti.

2010-12 arası McLaren'da Hamilton'la takım arkadaşı olan Button, şöyle dedi: "Max'e baktığım zaman bana, özellikle oldukça agresif olan sürüş tarzı anlamında Lewis'in Formula 1'e geldiği ilk zamanları, kariyerinin ilk yıllarını hatırlatıyor."

"Her zaman onun verilerine bakıp, 'Nasıl bu kadar hızlı olabiliyor anlamıyorum' diye düşünürdüm."

"O, viraja geliyor, frene oldukça sert basıyor, virajdan çıkıyor, gaz pedalına sertçe basıyor, tüm bunları yaparken direksiyonuyla her şeyi kontrol altında tutuyor."

"Görünüşe bakılırsa Max de aynı şekilde sürüyor. Lewis artık aracın içinde ve dışında, yaklaşımında rötuşlar yapmasını sağlayacak deneyime sahip."

"Öte yandan Max'e bakarsanız, hiç değişmiyor gibi görünüyor, araç içerisinde çok hızlı ve genel olarak her zaman çok hızlı olmayı başarıyor."