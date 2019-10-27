Button: "Lewis'in en iyi sürüşlerinden birisiydi"
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2009 Formula 1 şampiyonu Jenson Button, eski takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın Meksika'da en iyi sürüşlerinden birisini yaparak yarışı kazandığını söyledi.
Ferrari pilotlarının ilk iki sıradan başlayıp Mercedes pilotu Hamilton'ın kazandığı Meksika'da, ilk 3'e girenlerle röportajı gerçekleştiren isim, McLaren'ın eski pilotu Jenson Button'dı.
Button, Hamilton'ın performansını yorumladı ve eski takım arkadaşının en iyi sürüşlerinden birisini gerçekleştirdiğini söyledi.
Button, "Ne sürüştü ama! Bana göre Lewis'in en iyi zaferlerinden birisiydi."
"Lewis'in agresif bir pilot olduğunu, galibiyet için savaştığını biliyorsunuz."
"Bu gerçekten farklı bir zaferdi. Lastiklerine ve aracına çok iyi şekilde bakarak işini tamamladı." dedi.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Meksika GP
|Pilotlar
|Jenson Button Şimdi al , Lewis Hamilton Şimdi al
|Editör
|Abdullah Çelik
Button: "Lewis'in en iyi sürüşlerinden birisiydi"
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28 Kas - 1 Ara
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