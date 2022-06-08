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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Button: "Lewis belki de kariyerinin bittiğini düşünüyor"

Jenson Button, eski takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın doğru araç ile yeniden rekabetçi olabileceğini fakat devam etmek isteyip istemediğini bilmediğini söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Button: "Lewis belki de kariyerinin bittiğini düşünüyor"
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Lewis Hamilton, 2013 yılında katıldığı Mercedes'te 2021 yılına kadar altı şampiyonluk kazandı ve bunların dördünü 2017-2020 yılları arasında arka arkaya elde etti.

Fakat bu yıl işler tamamen tersine dönmüş durumda ve Mercedes, gridin en önünde yarışabilecek bir araca sahip gibi görünmüyor.

Takım, güncellemelerle ilerleme kaydetse de araç henüz Red Bull ya da Ferrari seviyesinde değil, bundan ötürü de en fazla beşinci sıra için savaşabiliyorlar.

Hamilton, kendisi için şanssız geçen ilk yedi yarışta sadece 50 puan toplayabildi ve şampiyonada Max Verstappen'in 75 puan gerisinde kaldı. Ayrıca takım arkadaşı George Russell'ın da 34 puan ardında yer alıyor.

Hamilton'ın 2023 sonuna kadar anlaşması var ve İtalyan basınına, şu anda F1'den epey keyif aldığı için sporda devam etmek istediğini söyledi.

Jenson Button, Virgin Radio'daki ‘The Chris Evans Show’ programına konuk oldu ve burada Hamilton hakkında ilginç sözler sarf etti.

Button şöyle dedi: "Lewis için en büyük değişikliğin, kendi nazarında rekabetçi olmayan bir araç sürmesi olduğunu düşünüyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

“2014'ten beri dünya şampiyonluğu için savaşıyordu. Ayrıca şimdi hem çok genç hem de odlukça rekabetçi olan yeni bir takım arkadaşı da var."

“George, Williams'ta alışık olduğundan daha iyi bir araç kullandığı için, güven sorunu yaşamıyor ve biraz daha zorlayabiliyor."

“Oysa Lewis, araçtan maksimumu çıkarmasını sağlayabilecek güveni yakalamakta zorlanıyor."

“Birkaç kötü yarış geçirdiğinizde de bu durum zihinsel olarak sizin canınızı acıtır ve F1, sadece fiziksel değil, zihinsel bir spordur."

"Lewis, hepimizin bildiği gibi, Formula 1 aracını sürme konusunda dünyanın en iyisi olmasa dahi, dünyanın en iyilerinden biri."

"Tekrar rekabetçi olacaktır, fakat bunu sadece yapmak istiyorsa yapabilir. Konu bence tam olarak bu. Belki de kariyerinin bittiğini düşünüyor ve gidip başka bir şey yapmak istiyor. Kim bilebilir ki?"

"Fakat Lewis, kazanacak kadar iyi bir araca sahipse, yarışlar kazanacağına şüphe yok."

Hamilton bu yıl şimdiye kadar sadece bir podyum alabildi.

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