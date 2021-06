Button, lastiklerin sihirli bir şekilde mi patladığını merak ediyor

Bakü caddelerindeki yarışın 31. turunun en başında Aston Martin'den Lance Stroll'ün lastiği patladı ve sürücü bu nedenle kaza yaptı.

Kırmızı bayraktan sonra devam edilen yarışta, Grand Prix'yi lider götüren Red Bull sürücüsü Max Verstappen de yarışın bitimine sadece 4 tur kala aynı şeyi yaşadı ve yüksek hızda giderken lastiği patladığı için bariyerlere çarparak bir kaza geçirdi.

Ne Aston Martin, ne de Red Bull'un lastiklerle ilgili herhangi bir uyarı almamasından sonra, pistteki parçaların lastiklerin patlamasına neden olabileceğini savunan Pirelli, oldukça fazla eleştiri aldı.

İki sürücü de kazalarından yara almasan ayrılsa da, bu yaşanan durum Pirelli'nin lastiklerinin ne kadar güvenli olduğunu sorgulanmasına yol açtı.

İtalyan üretici iki olay için de pistteki parçaları suçladı ancak bu konu üzerinde yaptıkları araştırmanın sonuçları salı günü öğleden sonra yayınlandı. Sonuçlar ise bir kesinliğe sahip değil.

Pirelli'nin açıklaması şu şekildeydi: ''Yarıştaki diğer araçlar tarafından kullanan lastikler de bu analize dahil edildi. Bu kullanılan lastikler, hasar görenlerle eşit seviyede veya daha fazla tur kullanılmış lastikler.''

''Bu süreç, lastiklerin hiçbirinde üretim veya kalite kusuru olmadığını gösterdi; ayrıca, lastiklerde aşınma veya katman bozunma belirtileri de yoktu.''

''Aston Martin ve Red Bull araçlarının sol arka lastiklerinin patlamasının nedeni açık bir şekilde belirlendi. Her iki olayda da, lastiklerin iç duvarında çevresel kırılma vardı. Bu, yarış startında ön görülen başlangıç parametreleri [minimum basınç, maksimum lastik battaniyesi sıcaklığı gibi] veriler takip edilmiş olsa da lastiklerin [yarıştaki] kullanım koşullarıyla alakalı olabilir.''

Red Bull ise bu buluntulara karşı şu açıklamalarda bulundu: ''Max'in Azerbaycan GP'nin 47. turunda yaşadığı lastik patlatması sorunuyla alakalı yapılan incelemede FIA ve Pirelli ile yakından çalıştık ve araçta bir sorun bulunmadığını doğrulayabiliriz.''

''Biz her zaman Pirelli'nin lastik parametrelerine uyduk ve onların önerilerini takip etmeye devam edeceğiz."

''Yüksek hızlı kazalarda, hiçbir pilot yaralanmadığı için minnettarız.''

Şu anda Sky F1'de muhabirlik yapan 2009 Dünya Şampiyonu Jenson Button ise Twitter'da, yapılan açıklamaya karşı alaycı bir tavırla hüsranını belirtti.

Button şu ifadeleri kullandı: ''Peki o zaman lastik patlamalarının nedeni neydi?''

''Aston Martin ve Red Bull verilen limitlerin içinde kaldılar, lastiklerin üzerinde pistteki parçalardan kaynaklanabilecek kesikler yoktu. Pirelli'den gelen bir hasar da yok? Sanırım lastiklere büyü yapılmış olmalı.''

Max Verstappen, Red Bull Racing, climbs out of his car after crashing out from the lead

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images