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Formula 1 Britanya GP

Button: "Kötü performansı devam ettiği takdirde Red Bull, Perez'in yerine başkasını getirmeli"

Jenson Button'a göre Sergio Perez'in mevcut performansı devam ettiği takdirde Red Bull'un alternatiflere yönelmesi gerekecek.

Ezel Tan
Güncel:
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Son birkaç yarış Sergio Pérez için pek de sorunsuz geçmedi; sıralama turlarındaki kötü performansını yarışta da sürdüren Perez, takım arkadaşı Max Verstappen'in 119 puan ardına düştü.

Dahası Perez, son altı yarışta sadece 15 puan toplayabildi ve takımdan gönderileceği söylentileri iyice hız kazandı.

Kâğıt üzerinde 2026 sonuna kadar anlaşması olsa da, kontratında performans ve sonuç maddeleri olduğu için geleceği daha uzun süre konuşulacak gibi duruyor.

Eski Formula 1 pilotu Jenson Button'a göre Meksikalı pilot performansını arttırmazsa, takımdan gönderilmesi gayet olası.

2009 F1 şampiyonu Sky Sports F1'e verdiği demeçte, "Bana göre bu çok büyük bir sorun."

"Berbat bir hafta sonu geçirdi. Bazı açılardan şanssızdı ama her hafta sonu böyle olmayacak."

"McLaren şimdiden Red Bull'dan pek çok puan aldı."

"Haliyle Perez'in, Max'in arkasında bitiremese bile en azından birkaç puan alması gerekiyor."

"Red Bull bu durumun sonsuza kadar sürmesine izin veremez. Eğer bir sonraki yarışta yine puan alamazsa, onu bir an önce o araçtan çıkarmaları ve yerine başka birini koymaları gerekiyor."

"Perez'in şu anda kendini çok kötü hissettiğini biliyorum. Bu bir sürücü için hoş bir duygu değil. Gerçekten sert bir durum."

"Bir sürücü için korkunç bir şey ama takım için şampiyona daha önemli." dedi.

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