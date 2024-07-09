Button: "Kötü performansı devam ettiği takdirde Red Bull, Perez'in yerine başkasını getirmeli"
Jenson Button'a göre Sergio Perez'in mevcut performansı devam ettiği takdirde Red Bull'un alternatiflere yönelmesi gerekecek.
Son birkaç yarış Sergio Pérez için pek de sorunsuz geçmedi; sıralama turlarındaki kötü performansını yarışta da sürdüren Perez, takım arkadaşı Max Verstappen'in 119 puan ardına düştü.
Dahası Perez, son altı yarışta sadece 15 puan toplayabildi ve takımdan gönderileceği söylentileri iyice hız kazandı.
Kâğıt üzerinde 2026 sonuna kadar anlaşması olsa da, kontratında performans ve sonuç maddeleri olduğu için geleceği daha uzun süre konuşulacak gibi duruyor.
Eski Formula 1 pilotu Jenson Button'a göre Meksikalı pilot performansını arttırmazsa, takımdan gönderilmesi gayet olası.
2009 F1 şampiyonu Sky Sports F1'e verdiği demeçte, "Bana göre bu çok büyük bir sorun."
"Berbat bir hafta sonu geçirdi. Bazı açılardan şanssızdı ama her hafta sonu böyle olmayacak."
"McLaren şimdiden Red Bull'dan pek çok puan aldı."
"Haliyle Perez'in, Max'in arkasında bitiremese bile en azından birkaç puan alması gerekiyor."
"Red Bull bu durumun sonsuza kadar sürmesine izin veremez. Eğer bir sonraki yarışta yine puan alamazsa, onu bir an önce o araçtan çıkarmaları ve yerine başka birini koymaları gerekiyor."
"Perez'in şu anda kendini çok kötü hissettiğini biliyorum. Bu bir sürücü için hoş bir duygu değil. Gerçekten sert bir durum."
"Bir sürücü için korkunç bir şey ama takım için şampiyona daha önemli." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Button: "2024'te Red Bull'un ana rakibi Mercedes olacak"
Jenson Button ve Marcus Ericsson Daytona için WTR Andretti'ye katıldı
Button: "İçimden bir ses '2024 Red Bull için zor olacak' diyor"
Perez'in kötü performansı McLaren'a umut veriyor
Doornbos: "Red Bull, Perez'in yerine başkasını geçirmezse şampiyona liderliğini kaybedecek"
Montoya, Perez ve Verstappen'in "aynı araçlara" sahip olup olmadığını sorguluyor
Son Haberler
Ferrari'ye göre güncellemelerde geriye dönmek sezonu tehlikeye atmayacak
Türkiye İş Bankası, İtalya GP'de RB'ye sponsor olacak
Marquez: "Şampiyonada üçüncü sırada kalmak kolay olmayacak"
Perez'in kötü performansı McLaren'a umut veriyor
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar