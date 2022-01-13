Button: "Kendi şampiyonluk yarışımdan önce sakinleşmek için bir bira içmiştim!"

Jenson Button, Formula 1'de yarışmanın baskıları hakkında konuştu ve sürücüler şampiyonluğunu aldığı 2009 Brezilya Grand Prix'sinden önceki gece babasıyla bara gittiğini açıkladı.

2009 yılında, şampiyonluğu alabileceği baskı dolu bir yarışa hazırlanan Button, kendine zaman ayırmasının ve babasıyla sohbet etmesinin önemli olduğunu açıkladı.

2014 yılında hayatını kaybeden John Button, Jenson Button'ın için önemli bir destekti.

RacingNews365'e konuşan Button, "Yarıştan bir önceki gece bir şeyler içtim ve büyük olasılıkla bunu yapmamam gerekirdi."

"Otelin barında babamla bir bira içtim ve ona bakıp 'Dünya şampiyonluğunu kazanacağım. Yarın bunu kazanmak zorundayım.' dedim."

"O da bana bakıp, beni doğruladı. Bir sonraki sabah yenilenmiş bir şekilde uyandım."

"Harika bir yarış geçirdim, hayatımın en iyi yarışlarından biriydi ve araç da iyiydi."

"Mücadele ederken takım radyosundan, 'Neredeyiz? Hamilton nerede? Vettel nerede? Nerede olmamız gerekiyor?' gibi sorular soruyordum."

"Olabildiğince bilgi almaya çalışıyordum. Finiş çizgisini bu şekilde geçmek çok duygusal ve özel bir andı."

"Benim için inişleri ve çıkışlarıyla tüm hafta sonu, bütün kariyerimi iki günde yaşamak gibiydi!" dedi.

Jenson Button, Brawn GP Fotoğraf: XPB Images

Button, etrafında güçlü bir destek olmasının, F1'deki hayatı nasıl çok daha kolay hale getirdiğini açıkladı.

Button, "TV'de gördüğünüz, birey olarak nasıl olmak istediğinizi gösteriyor. Ben her zaman gülen bir insan olmak istedim çünkü öyle olmam gerekiyor gibiydi."

"F1 aracı sürüyordum ve bu dünyanın en iyi işiydi. Ancak bu inanılmaz derecede baskı getiriyor."

"Her hatanız tüm dünyanın görmesi için TV'de oluyor. Mikroskop altında bir hayat yaşamak çok zor ve motor sporlarına bunu isteyerek girmiyorsunuz. Ünlü olmak değil, Formula 1'de başarı elde eden bir sporcu olmak istediniz." dedi.

Button, sürücülerin etraflarında desteğe sahip olmalarının önemli olduğunu açıkladı.

"Bu desteği seviyoruz çünkü harika bir şey. Ancak sizinle ilgili negatif şeyler yazıldığı zaman çok zor oluyor ve moraliniz bozuluyor."

"Birçok sürücünün bunu yaşadığını biliyorum. Her yarışta sizinle oturup konuşacak birinin yanınızda olmasını tavsiye ediyorum. Hiçbir şey demeseler bile sadece içinizi dökebileceğiniz biri."

"Bence bugünkü sürücülerin bu desteğe ihtiyacı var. Geçmişe bakınca benim de vardı ama ben fazla kibirliydim."

"Bu noktada desteğinizin olması gerekir." dedi.