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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Button, "istikrarsız" Perez'in Verstappen ile mücadele edebileceğine inanmıyor

Jenson Button, 2023 Formula 1 sezonunun henüz 3'te 1'lik bölümü geride kalsa da şampiyonluk mücadelesinde Sergio Perez'in Max Verstappen'e ayak uyduramayacağını, bu yüzden Verstappen'in şampiyonluğunun kesin olduğunu söyledi.

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing

Sezona oldukça güçlü başlayan Perez, Miami GP'de pole pozisyonunu almasından bu yana çok kötü bir dönem geçirdi. O yarışta Perez, gridde 9. sıradan başlayan takım arkadaşına geçilmekten kurtulamamıştı. O günden bu yana Perez, hiçbir yarışta sıralamalarda 3. seansı göremedi.

Perez'in yaşadığı bu sıkıntılar, yarış günlerinde de devam etti ve Meksikalı pilot Monako, İspanya ve Kanada GP'lerinde yedincilikten daha iyi bir sonuç elde edemedi. Takım arkadaşı ise bu yarışların tamamını kazandı.

Motorsport.com'a konuşan Button, "Max, takım arkadaşının sıkıntılı bir hafta sonu geçirdiğini gördüğünde, bu durum onun güvenine yardımcı oluyor."

"Ve 3 haftadır Perez, Max'i yakalayamıyor. Max koptu gitti. Bu şampiyona kesinlikle onun olacak."

"Checo'ya ne oluyor? Umarım geri döner. Hepimiz birilerinin Max ile mücadele etmesini istiyoruz. Checo'dan iyi yarışlar görmek istiyoruz."

"O, gerçekten hızlı ancak onun istikrarsızlığı kesinlikle ona zarar veriyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, leads Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, leads Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Button, Sky Sports F1'de olan röportajında ise Kanada'da Perez'den daha fazlasını beklediğini kabul etti. Perez, Kanada'da 12. sıradan başlayıp ancak 6. olabildi ve bunu da pist üstünde yaptığı geçişlerle değil, akıllıca strateji sayesinde başardı.

Perez'in son dönemdeki performans kaybı nedeniyle koltuğunun tehlikeye girip girmeyeceği sorulduğunda Button, "Bu sene içerisinde böyle bir şey olacağını düşünmüyorum."

"Ancak sene sonunda kim bilir? Onun yerine kimi koyabilirsiniz? Bu zor bir karar."

"Açıkçası Daniel Ricciardo elçi olarak orada ancak ona bir koltuk verme konusunda istekli olduklarından emin değilim."

"AlphaTauri'den birisini alırlar mı ya da alırlarsa kim olur? De Vries, düşündükleri kadar rekabetçi değil. Tsunoda'yı A takımına koyar mısınız?"

"Zor bir karar. Checo'yu anlayabiliyorum. Üç yarışta beklentilerin altında kaldı, zor bir dönem." dedi.

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