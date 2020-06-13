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Formula 1 / Son dakika

Button ikinci kez baba oluyor

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Button ikinci kez baba oluyor
Ekleyen:
, Editör
13 Haz 2020 17:24

2009 dünya şampiyonu Jenson Button, eşi Brittny Ward'ın hamile olduğunu açıkladı.

2016 sonunda Formula 1'den emekliye ayrılan Jenson Button, ünlü model Brittny Ward ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Çiftin ilk bebeği 2019'un Temmuz ayında dünyaya geldi ve Button o zaman bir erkek babası olmuştu.

Bugün Twitter'dan kısa bir açıklama yapan Button, eşinin ikinci kez hamile olduğunu açıkladı.

Button, bu kez bir kızı olacağını açıkladı.

2009 yılında Brawn GP ile F1'deki ilk ve tek şampiyonluğunu kazanan Button, ünlü model Jessica Michibata ile 2015 yılının sonunda boşanmıştı.

İngiliz pilotun bu evliliğinden herhangi bir çocuğu bulunmuyordu.

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Jenson Button, McLaren ve kız arkadaşı Brittny Ward

Jenson Button, McLaren ve kız arkadaşı Brittny Ward
1/3

Fotoğraf: XPB Images

Jenson Button, McLaren ve kız arkadaşı Brittny Ward

Jenson Button, McLaren ve kız arkadaşı Brittny Ward
2/3

Fotoğraf: XPB Images

Jenson Button, McLaren F1 ve kız arkadaşı Brittny Ward

Jenson Button, McLaren F1 ve kız arkadaşı Brittny Ward
3/3
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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