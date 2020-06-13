Button ikinci kez baba oluyor

2016 sonunda Formula 1'den emekliye ayrılan Jenson Button, ünlü model Brittny Ward ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Çiftin ilk bebeği 2019'un Temmuz ayında dünyaya geldi ve Button o zaman bir erkek babası olmuştu.

Bugün Twitter'dan kısa bir açıklama yapan Button, eşinin ikinci kez hamile olduğunu açıkladı.

Button, bu kez bir kızı olacağını açıkladı.

2009 yılında Brawn GP ile F1'deki ilk ve tek şampiyonluğunu kazanan Button, ünlü model Jessica Michibata ile 2015 yılının sonunda boşanmıştı.

İngiliz pilotun bu evliliğinden herhangi bir çocuğu bulunmuyordu.