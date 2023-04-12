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Button: "Hamilton'ın problemi aracı hissetmemesi"

Jenson Button, Lewis Hamilton'ın W14'te kendini pek iyi hissettiğini sanmıyor.

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Button: "Hamilton'ın problemi aracı hissetmemesi"
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Lewis Hamilton, Melbourne'de 2023 W14'te en çok hayal kırıklığı yaşadığı şeyin, kokpitin ön tekerleklere çok yakın olması olduğunu söylemişti.

Bunun doğrudan sürüşünü etkilediğini belirten Hamilton, takımın geliştirmesi gereken şeyleri detaylıca anlatmıştı.

Üç sezon boyunca Hamilton ile aynı takımda yarışan Jenson Button, yedi kez dünya şampiyonunun neden böyle bir pozisyonda sürüş yapmaktan keyif almadığını anlattı.

Button, "Lewis şu anda aracı hissedemiyor, ki asıl sorun bu. Gaza ve frene oldukça agresif şekilde basıyor, direksiyonla çok çalışıyor, bu nedenle aracın arka tarafını elleriyle hissetmesi onun için önemli."

Jenson Button, Sky Sports F1

Jenson Button, Sky Sports F1

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Bu tür bir oturuş pozisyonuyla bunu hissedemiyor, bu yüzden kendine güvenemiyor ve en iyi şekilde zorlayamıyor."

"Modern araçları kontrol etmek kolay değil, özellikle de sıralama turlarında, limitlerde gitmeniz gerektiğinde çok zorlaşıyor. Eğer Lewis kendine güvenmiyorsa, araçtan maksimumu alamaz." dedi.

George Russell'ın neden benzer sorunlardan şikayet etmediği sorusunu yanıtlayan Button, "Bence onun farklı bir sürüş tarzı var."

"George'un telemetrisini görmedim ama Lewis'in telemetrisini incelediğim için onun stilini çok iyi biliyorum ve onun stilinin benimkinden ne kadar farklı olduğuna her zaman şaşırırdım."

"Eğer George direksiyonda daha rahatsa, aracı daha çok fren ve gaz pedallarıyla kontrol ediyorsa, o zaman kokpitteki oturuş pozisyonundan daha az etkileniyor olabilir." cevabını verdi.

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