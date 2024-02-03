Button, Hamilton'ın Mercedes'teki son yılının zor geçebileceğini düşünüyor

2010 ve 2012 yılları arasında McLaren'de Hamilton ile takım arkadaşı olan 2009 F1 Dünya Şampiyonu, Lewis Hamilton ve Mercedes'in 2024'te nasıl farklı çalışmak zorunda kalabileceğine dair düşüncelerini paylaştı.

Hamilton 2025'te Ferrari'ye sansasyonel bir geçiş yapacak gibi görünse de, bu haberin yazıldığı sırada ne Mercedes ne de Ferrari bu hamleyi doğrulamıştı.

F1 Show'un özel bir bölümü için Sky Sports F1'e katılan Button, Los Angeles'taki evinden video bağlantısı aracılığıyla Hamilton'ın sansasyonel hamlesi hakkında konuştu.

Button, "Bu spor için çok büyük bir olay. Lewis Mercedes'te kalsaydı gelecek yıl yarış kazansaydı ya da kazanmasaydı, bu iyi olurdu. Ama Ferrari'ye geçmesi çok büyük bir olay."

"Bunun spor için harika olduğunu düşünüyorum. Herkesin gözü Formula 1'de olacak, özellikle Ferrari ve Lewis'in yanı sıra sözleşmesi olan Charles Leclerc'e karşı nasıl bir performans sergileyecek. Bu yüzden Ferrari'de Lewis'in yanında olacak kişinin o olduğunu tahmin ediyorum."

"Kariyerinizde bu kadar uzun süre bir takımda çalıştıktan sonra aniden başka bir takıma geçmek büyük bir olay. Zor bir durum. Lewis'in hakkını vermek lazım, zor bir iş!" dedi.

Hamilton'ın Maranello'ya gitmeden önce Mercedes'te son bir yılını geçirmesi gerektiğinden, Button Hamilton'ın yıl geçtikçe Mercedes'ten yavaş yavaş kopmanın muhtemel olduğunu söyledi.

Button, "Mercedes'te 12 yıl geçirdikten sonra, bu çoğu insanın Formula 1'de geçirdiğinden daha uzun bir süre. Bu süreyi tek bir takımla geçirmek ve elde ettiklerini başarmak, belki de biraz renklendirmek için farklı bir şey istemiştir."

"Hepimiz kariyerimizde öyle bir noktaya geliriz ki, 'Biliyor musunuz, hedeflediğim şeyi başardım' der ve emekli olmayı seçersiniz. Oysa o diğer yolu seçti ve 'Biliyor musunuz, bir değişikliğe ihtiyacım olduğunu hissediyorum. Ferrari'ye gideceğim' dedi."

Pole winner Charles Leclerc, Ferrari, is congratulated by Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1. Jenson Button Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Yani bu büyük bir olay ve Ferrari'de nasıl gideceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Garip olan şey ise, bu kadar erken bir zamanda bundan bahsetmek için oldukça erken bir karar olması. Ferrari'ye adım atmasına daha bir yıl var, peki Mercedes'teki atmosfer nasıl olacak?"

"Bu kolay değil. Lewis'ten ne saklıyacaklar? Yani o zaten bu takımın içini dışını çok iyi biliyor ama işin özüne indiklerinde Lewis'ten sakladıkları bazı şeyler olacak mı? Muhtemelen."

"George için yeni bir takım arkadaşı düşünmeye başlaması gerekiyor. Kartingdeki rakiplerinden biri olan Alex Albon gibi biri mi olacak yoksa Fernando Alonso gibi bir türlü gitmeyen biri mi? Her zaman en iyi takımlarda en üst sıralar için mücadele ediyor. Kim bilir?" dedi

Hamilton'ın Mercedes'ten ayrılıp Ferrari ile yeniden başlamak için rahatını bozmayı tercih etmesiyle birlikte Button, Hamilton ve Ferrari için işlerin nasıl gelişeceğini görmekten heyecan duyduğunu söyledi.

Button, "Bu kesinlikle 2025'i bizim için ilginç bir yıl haline getiriyor. Formula 1'de hala dört gözle bekleyeceğimiz bir yıl daha var ama 2025 yılı gerçekten heyecan verici."

"Lewis için bu cesur bir hamle ve ona büyük saygı duyuyorum. Çünkü sadece başka bir takıma gitmiyor. Ferrari'ye gidiyor, İtalyanca konuşan bir takıma gidiyor. Bilmediği bir dil ve Charles'ın çok iyi bildiği bir dil. Bu büyük bir olay."

"Sanırım hepimiz uzun zaman önce küçük birer çocuktuk! Kırmızı Ferrari'yi görüyorsunuz ve 'Bu takım için yarışmak istiyorum' diyorsunuz."

"Ferrari için yarışma şansını elde edemedim, çok ama çok yaklaşmıştım, kontrat neredeyse elimdeydi, ama bence bu onun için özel bir fırsat. Umarım onun için iyi gider. Çünkü bu kadar yüksek performans gösterdikten sonra kariyerinizi sonlandırmak... bir takımla sonlandırmak ve orada performans göstermemek... zor."

"Ama Lewis'i görmeyi dört gözle bekliyorum ve bence şu anda kendine çok güvendiği bir yerde. Bence en iyi sürüşünü yapıyor. Eğer bunu Ferrari'ye de taşıyabilirse, onunla ve Charles'la büyük bir mücadele vermeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.