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Button, Hamilton'ın 'doğru araçla' tekrar zirveye döneceğine inanıyor

Jenson Button, Red Bull'un 2024'te en büyük favori olduğuna inanıyor ancak eski takım arkadaşı Lewis Hamilton'ı 'doğru araçla' hâlâ başarıya ulaşabileceğine inanıyor.

Editör Burak Yasul
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Lewis Hamilton, Drivers parade

Hamilton, Mercedes ile yer etkili çağın her iki sezonunu zafersiz geçirdi. Tartışmalı 2021 Abu Dabi Grand Prix'sinde rekor sekizinci şampiyonluğu kaçırdıktan sonra Max Verstappen'in son iki sezonu domine etmesini izlemek zorunda kaldı.

Verstappen geçen yıl rekor kırarak üst üste üçüncü dünya şampiyonluğuna ulaşırken 22 yarışın 19'unu kazandı. Button 2024'te Verstappen-Red Bull eşleşmesinden daha iyi bir seçenek göremiyor.

AFP'ye konuşan 2009 dünya şampiyonu Button, "Red Bull gelecek yıl yine ön sıralarda yer alacak."

"Bu yıl güçlü bir araçları vardı. Mesele şu ki, sadece yarış sonuçlarına bakarsanız, 'Oh Max Verstappen yine kazandı' dersiniz. Ancak yarışları gerçekten izlediğinizde, bu yıl bazı harika yarışlar oldu."

Lewis Hamilton, McLaren ve Jenson Button, McLaren

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Lewis Hamilton, McLaren ve Jenson Button, McLaren

"Max her şeyi kendi bildiği gibi yapmadı. Sonunda zirveye çıktı ama bu sezon harika mücadeleler oldu. Bu yıldan keyif aldım. Daha fazla kişinin kazanmasını ister miydim? Tabii ki isterdim. Ama bu henüz gerçekleşmedi." dedi.

Button, Verstappen'i yenmenin kolay olmayacağını kabul ediyor ve McLaren'den eski takım arkadaşı Hamilton'ın gridin önüne dönmesi için sadece 'doğru araca' ihtiyacı olduğu konusunda ısrar ediyor.

Button, "Lewis yeterince iyi olmadığını düşünseydi yarışmazdı. Lewis kesinlikle yarış kazanacak ve doğru araçla şampiyonluk kazanacak kadar iyi."

"Max'le karşılaşmak zor ama Lewis ona uygun bir araçtaysa ve Max de ona uygun bir araçtaysa... Bu düelloyu dört gözle bekliyorum. Umarım Lewis emekli olmadan önce bunu görürüz, kesinlikle bunu yapabilecek yeteneğe sahip." dedi.

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