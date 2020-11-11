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Formula 1 / Son dakika

Button: "Hamilton'ın daha rekabetçi bir takım arkadaşı olmalı"

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Button: "Hamilton'ın daha rekabetçi bir takım arkadaşı olmalı"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör: James Newbold
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Jenson Button, Formula 1'in Lewis Hamilton'ı Mercedes'te daha rekabetçi bir takım arkadaşı ile bir araya getirmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Hamilton, 2020 sezonunun 13 yarışında dokuz galibiyet alarak dominant bir sezon geçirdikten sonra, bu hafta Türkiye'de yapılacak yarışta yedinci kez dünya şampiyonu olabilir. 

Hamilton'un takım arkadaşı Valtteri Bottas ise bunun önüne geçebilecek tek isim olsa da sezon boyunca sadece iki galibiyet alan Fin pilotun şampiyonluk ümitleri sezon boyunca gittikçe azaldı.

2009 F1 dünya şampiyonu Button, sezonun tamamında takım arkadaşı olarak Hamilton'ı yenebilen iki isimden biri oldu. Britanyalı ikili, McLaren'de 2010'dan 2012'nin sonuna kadar beraber yarıştılar, 2011'de ise sürücüler şampiyonasında Button, Hamilton'ı yenmeyi başardı.

Button, dönemlerin karşılaştırılmasında oluşan zorluk nedeniyle Hamilton'ın F1'in en iyileri arasında nerede olduğunu söylemenin zor olduğunu, ancak aldığı galibiyet ve şampiyonluk sayılarının, Mercedes'te daha zorlu bir mücadele olmadığı sürece artmaya devam edeceğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Button şunları söyledi: "Rekorları karşılaştırmak biraz karışık. Hepimiz bir sayıyı hedefleriz ve hepimiz bir sayıyı yenmeye çalışırız, ancak karşılaştırmak çok zor." 

"Söyleyebileceğiniz tek şey onun elinden gelenin en iyisini yaptığını ve takımın inanılmaz bir iş çıkardığını söylemek, hibrit çağda Mercedes'i yenebilen olmadı ve Lewis, bir şampiyonluk dışında hepsini kazandı."

"Bunun değişeceğini de düşünmüyorum. Bu durum, o yarışmaya devam ettikçe veya onu gerçekten zorlayabilecek bir takım arkadaşı gelmedikçe devam edecek."

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"Takım arkadaşlarından kesinlikle çok fazla şey öğrendi ve beraber takım arkadaşı olduğumuz döneme göre kesinlikle daha komple bir sürücü. Ancak eğer Max (Verstappen) gibi bir takım arkadaşı olsaydı, daha farklı bir Lewis görebilirdik."

"Bu mücadeleye ihtiyacı var, aksi takdirde aynı şeyi yapmaya devam edecek ve şampiyonluk kazanmaya da devam edecek."

"Onu ve Mercedes'i zorlayacak birine ihtiyacı var. Onları da hiçbir şekilde suçlayamazsınız çünkü işler, bir sürücünün diğerinden daha hızlı olduğu durumda kesinlikle daha kolay."

"Valtteri'nin sıralamalarda ona yakın olduğunu ve hatta bazen onu geçtiğinin farkındayım, ancak bu sene yarış temposu olarak Lewis'in yanına bile yaklaşamadı."

Bottas, Nico Rosberg'in aniden gelen emekliliği sonrasında 2017'de Mercedes'e geçiş yaptı ve gelecek senenin sonuna kadar takım ile sözleşmesi bulunmakta.

George Russell ve Esteban Ocon, Mercedes genç sürücü programının iki sürücüsü olarak görev alıyorlar ve gelecekte Bottas'ın koltuğu için adları geçiyor.

Ancak Button, sadece Verstappen'in, Ferrari pilotu Charles Leclerc'in ve Renault pilotu Daniel Ricciardo'nun an itibariyle Mercedes'te Hamilton'ın takım arkadaşı olarak onu yenebileceklerine inandığını söyledi. 

Button şunları söyledi: "Bence George şu anda Lewis'e karşı mücadele etmeye hazır değil, ona karşı mücadele etmeye hazır olan çok az sürücü var."

"Max, Charles ve Daniel Ricciardo - sanırım bu kadar, Lewis'i zorlayabilecek sürücüler sadece bunlar."

"Lewis'in Danny Ric'e karşı mücadele etmesini çok isterim, çünkü bence Lewis'i mental olarak çok fazla yorardı."

"Çok hızlı olurdu ve her şeye gülerdi, çok sakin olurdu, çok gerçekçi biri, çok hakiki bir karaktere sahip ve pek çok sürücünün bunu zor bulduğunu biliyorum."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Jenson Button , Lewis Hamilton , Valtteri Bottas
Takımlar Mercedes
Editör Luke Smith

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