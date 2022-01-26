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Formula 1 Haberler

Button, Hamilton'ın 2022'de F1'de yarışacağından emin

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Jenson Button, eski takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın yeni sezonda gridde olup olmayacağı konusunda belirsizlik olmasına rağmen, devam edeceğinden şüphe duymuyor.

Button, Hamilton'ın 2022'de F1'de yarışacağından emin
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Hamilton, Michael Masi'nin aldığı kararlar nedeniyle tartışmalı şekilde sona eren ve şampiyonluğu Max Verstappen'e kaybettiği Abu Dhabi GP sezon finalinden bu yana hiç kamuoyu karşısına çıkmadı ve hiçbir açıklamada bulunmadı.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Hamilton'ın bu olay nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını ve yeni sezonda da gridde olmasını umduğunu söylerken, yeni FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem de yedi kez dünya şampiyonunun "incinmiş" olduğunu belirtti.

Şu anda Hamilton'ın geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soru işaretleri devam ediyor. Fakat eski dünya şampiyonu Jenson Button, Mercedes sürücüsünün sekizinci şampiyonluğunu kazanmak amacıyla yeni sezonda da gridde olacağını belirtti.

Çarşamba günü İngiliz televizyon şovu Good Morning Britain'da konuşan Button, "O son yarışın ardından Lewis ile röportaj yapan tek kişi bendim. Tüm dünyanın duyduğunu ve içeriden bilgim olmadığını söylemek istiyorum."

"Fakat gerçekten devam etmesini umuyorum."

“Yarışacağını düşünüyorum ve Formula 1 tarihinin en görkemli Formula 1 pilotu olmak için bu sekizinci şampiyonluğunu kazanmak istiyor."

"Eminim bunu yapacak. Ben böyle olacağını düşünüyorum.” dedi.

Abu Dhabi'de yaşanan olaylar F1'in güvenilirliğine ve imajına zarar verirken, Button hâlâ sporun güçlü bir konumda olduğunu düşünüyor.

“Sezon tartışmalı şekilde sona erdi fakat bence sezona bir bütün olarak bakmalısınız."

"F1 harika bir noktada çünkü her hafta sonu iki harika sürücü çekiyor. Sanırım artık herkes yeni teknik düzenlemelerin yürürlüğe girdiği yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor. Elde edilecek başarı, araçların yıl boyunca aktif şekilde gelişimine bağlı olacak."

Jenson Button, JBXE Extreme-E Team

Jenson Button, JBXE Extreme-E Team

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

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