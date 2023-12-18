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Button: "Hamilton'ı yenmek çok zor bir görev"

Eski F1 dünya şampiyonu Jenson Button'a göre Lewis Hamilton'ı düzenli olarak mağlup etmek hiç de kolay bir görev değil.

Editör Ezel Tan
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Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2. sıra, podyumda

Lewis Hamilton 2023 sezonunu, Red Bull pilotlarının ardında üçüncü sırada tamamladı ve bir yıl aradan sonra yine ilk üçe girmiş oldu.

Yedi kez dünya şampiyonu, 234 puanla George Russell'ın 59 puan önünde yer aldı ve İngiliz pilotu açıkça mağlup etti.

Üç yıl boyunca McLaren'da Hamilton'la birlikte çalışan Jenson Button, Hamilton'dan övgüyle bahsetti ve çok farklı bir motivasyon taşıdığını dile getirdi.

Birlikte yarıştıkları dönemde Hamilton gibi bir sürücüye nasıl karşı koyabildiği sorulduğunda Button dürüstçe şunları söyledi: "Aslında bunu pek başaramadım."

"Sadece bazı iyi günlerim oldu ama Lewis'e karşı yeterince tutarlı olamadım."

"İnanılmaz derecede yetenekli bir sürücü ve takım arkadaşı olduğumuz zamanlara kıyasla çok gelişti."

"Ayrıca artık gerçek bir karakter olgunluğuna sahip olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden onun önüne geçmek çok zor."

"Üstelik Lewis her şeyi çok sakin bir şekilde ele alabiliyor."

"Eğer yarışı iyi gitmiyorsa, bunu oldukça sakin şekilde karşılayabiliyor, oysa on yıl önce böyle değildi."

Lewis Hamilton, FIA Formula One World Championship - 3rd Place

Fotoğraf: FIA

Lewis Hamilton, FIA Formula One World Championship - 3rd Place

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