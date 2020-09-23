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Formula 1 / Son dakika

Button: "Hamilton yarıştığım en temiz pilottu"

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Button: "Hamilton yarıştığım en temiz pilottu"
Ekleyen:
, Editör

Eski F1 dünya şampiyonu Jenson Button, yarıştığı en temiz pilot olarak Lewis Hamilton'ı işaret etti.

Lewis Hamilton ve Jenson Button, 2010 ile 2012 yılları arasında arka arkaya üç yıl takım arkadaşı oldular.

Bu yılların ikisinde Hamilton önde yer aldı ve bir tanesini de Button ilk sırada tamamladı. Ancak ikilinin puanları her zaman yakındı.

Hamilton, sıralama turlarında Button'a üstünlük kursa da, yarışta genellikle her zaman yakın oldular.

GQ Magazine'e konuşan Button, "Lewis'i artık o kadar iyi tanımıyorum. 2012'de Lewis, tüm hayatı yarışla ilgili olan son derece yetenekli bir pilottu."

"Onu yenmek için çok çalışmak zorunda kaldım ve açıkçası bunu her zaman yapamadım. Ama başardığım şeyden memnun olduğum için yeterliydi."

"Sıralama turlarında beni geride bıraktı, ama -yarışta- onunla yarışabilir ve kafamı kullanabilirdim çünkü yarışta her şey tam gaz gitmekle ilgili değildi."

"Ama Lewis o zamandan beri çok şey öğrendi. Her zaman lastiklere, aracına ve yakıta bakıyor. Ne yaptığını biliyor."

"Şimdi rahatlayabileceği ve araç sürmenin yanı sıra başka şeyler düşünebileceği bir pozisyonda."

"Çok açık sözlü ve bence o harika biri. Spora ve sporun çeşitliliğine yardımcı olacak."

"Lewis'in bir taraftarı olsanız da olmasanız da, kesinlikle bir sürücü olarak onun hayranı olmanız gerekiyor."

"Son derece yetenekli ve asla oyun oynamıyor. Asla kirli şeyler yapmıyor. Aslında yarıştığım en temiz adamın o olduğunu düşünüyorum." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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