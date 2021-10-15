Button: "Hamilton, Türkiye'de 'bilgi eksikliği' yaşadı"

Hamilton, Intercity İstanbul Park pistinde gerçekleştirilen yarışın son 10 turuna girerken Valtteri Bottas ve Max Verstappen'in ardında üçüncü sırada yer alıyordu.

Fakat öndeki ikilinin aksine yarışa başladığı lastik setiyle devam eden Hamilton'ın lastikleri, ömrünün sonuna yaklaşmıştı.

Başlangıçta, yarışın orta kısmında pit yapmak isteyen Mercedes, red cevabını alınca son bölümde Hamilton'ı pite girmeye ikna etti ve İngiliz pilot hem Sergio Perez hem de Charles Leclerc'e geçilerek beşinci sıraya geriledi.

Mercedes, o noktada eğer pit yapmasalardı, Hamilton'ın Pierre Gasly'e de geçileceğini düşünüyordu.

Hamilton, Mercedes'in kendisini pite alması kararıyla hayal kırıklığı yaşamıştı ve aynı set lastikle finiş görebileceğini düşünüyordu.

Button, İngiliz pilotun ruh halini anladığını, çünkü Mercedes'in pite girdiği takdirde Hamilton'a sıra kaybedeceğini açıkça belirtmediğini düşünüyor.

Sky F1'e konuşan Button, "Bana göre bu, gerçekten zor bir şey. Lewis'in yarıştan sonra oldukça hayal kırıklığına uğradığına eminim."

“Fakat süreç boyunca onunla temasa geçip, ne zaman pite girmesi gerektiğini söylediler ve sonunda Lewis, pite girmemesi gereken noktanın tam ortasında pit yaptı."

“Pite daha önce girseydi, iyi bir karar olurdu ya da hiç pite girmeseydi ve bu lastiklerle sonuna kadar idare etseydi, iyi bir karar olurdu, fakat bu iki noktanın tam ortasındaydı ve bu gerçekten olmak istemediğiniz yer."

“Fakat benim için en büyük şey bilgi ve Lewis'in, pit stop yaptığı takdirde iki sıra kaybedeceğini anladığını sanmıyorum.

"Lewis'e 'pite gel, seni Gasly'nin önüne çıkarmak istiyoruz" dedikleri zaman oldukça mutlu görünüyordu."

“Orada birkaç sıra kaybedeceğini bilmiyordu. Sonrasında beklemediği iki aracın arkasında beşinci sırada olduğunu görünce, oldukça hayal kırıklığına uğradı.” dedi.

Button, Hamilton'ın takımın ilk çağrısını dinleseydi, tam doğru anda pit stop yapmış olacağını düşünüyor.

Button, "Muhtemelen geçen yılı da düşünüyordu. Geçen yıl, aynı lastikle çok uzun bir süre devam etmişti ve onun için işe yaramıştı. Fakat her zaman işe yaramayabiliyor."

"Aslında bu sefer de işe yarayacak gibi görünüyordu ve eminim Red Bull da 'Eğer sonuna kadar gitmeyi başarırsa, gerçekten iyi bir iş çıkarmış olacaklar’ diye düşünmüştür, ki o bunu daha önce yapmıştı."

“Araç burada çok gazla yere basma gücüne sahipti, [Lewis] lastiklere herkesten daha iyi bakabiliyordu ve bu yüzden işe yarayabilirdi.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, in the pits Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images