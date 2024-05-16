Button: "Hamilton şampiyon olmak adına 'Ferrari için' çalışmak zorunda kalacak"

Lewis Hamilton, 2024 sezonunun ardından Ferrari'nin yolunu tutacak ve İtalyan ekiple mücadele etmeye başlayacak.

Burada Charles Leclerc ile takım arkadaşı olacak Hamilton'ı kolay bir süreç beklemiyor.

Jenson Button, Hamilton'la ilgili bir soru üzerine şöyle dedi: "Eğer bu, yedi-sekiz yıl önce tanıdığımız Lewis olsaydı, takım arkadaşıyla ilişkisi zor olurdu. Fakat şimdi o sakin ve kendine güveniyor."

"Sorun çıkacağını sanmıyorum. Lewis ve Charles'ın birlikte harika çalışacaklarından eminim."

"Charles'ın güçlü yönleri var – takımı tanıyor, İtalyanca konuşuyor. İstese, takım içerisinde Lewis'e karşı zor bir atmosfer yaratabilir. Bunun sportmence olmadığını söyleyebilirsiniz ama bu yarışların bir parçası – Nico Rosberg de bunu size doğrulayacaktır. Önemli olan, takımın arkanızda olması, ki bu sizi güçlendirirken takım arkadaşınızı olumsuz etkiler."

"Fakat Lewis uzun zamandır bu sporda, her şeyi çok iyi biliyor ve Ferrari'deki bu takım arkadaşı savaşını büyük bir heyecanla bekliyorum."

"Bu, her şeyin ortak sonuca adandığı benzersiz bir takım. Başka herhangi bir takımda sürücü kendi için çalışır. Takım da sürücü için çalışır."

"Fakat Ferrari'de herkes Ferrari için çalışır. Her şey, Ferrari'nin dünya şampiyonluğunu kazanmasıyla ilgilidir."

"Lewis gibi yıldız bir isim isim için bu, kesinlikle yeni bir yol."

"Şampiyonluğu kazanmak adına Ferrari için çalışmak zorunda kalacak. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. İlginç olacak!"