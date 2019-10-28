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Formula 1 / Son dakika

Button: "Hamilton orta grupta yarışmaya başlarsa emekli olur"

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Button: "Hamilton orta grupta yarışmaya başlarsa emekli olur"
28 Eki 2019 06:29

Jenson Button, Lewis Hamilton'ın sadece orta grup mücadelesi vermesi halinde emekli olacağını düşünüyor.

Lewis Hamilton son beş yılda dört şampiyonluk kazanmayı başardı ve önümüzki hafta sonu kariyerinin altıncı şampiyonluğunu kazanabilir.

Hamilton, yakaladığı bu istikrarlı sonuçlar sayesinde Michael Schumacher'in pek çok rekorunu kırdı ve daha fazla rekor kıracak gibi duruyor.

Eski takım arkadaşı Jenson Button'a göre Hamilton, orta gruba düşünceye kadar bu rekorları kırmak için yarışacak.

"Lewis artık McLaren günlerinden daha sakin ve muhtemelen yeteneklerine o günlerden daha fazla güveniyor. Bazı güvensizlikler yaşadı ama her zaman hızlıydı, sadece bazen yarış hafta sonlarında tutarsızlık yaşadı. Verilerde kaybolup, en iyi performansını gösteremezdi. Şimdi böyle değil."

"Şu anda tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum ancak onunla çalışmaktan çok zevk aldım. Onu yenmek çok zordu ve bunu yaptığınızda gerçekten anlamlı oluyordu. Pistte harika savaşlar verdik."

Button'a göre Hamilton, tüm rekorları kırmak istiyor.

"Bu rekorları her zaman kırmaya çalışacak. Kazanan bir araçtayken kimse bunu geri çevirmez. Kazanabileceğim bir araç teklif edilseydi, hemen F1'e dönerdim. Ama eğer Lewis gridin ortasında olursa, onu sezon sonunda ayrılırken görebiliriz."

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