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Button: "Hamilton halen oldukça aç"

2009 Formula 1 şampiyonu Jenson Button, eski takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın bırakacağını düşünmüyor.

Altay Gök
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Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in the drivers parade

Turbo hibrit çağını sekiz senede altı şampiyonlukla domine eden Lewis Hamilton, iki şampiyonluğu da son yarışta -hatta birini son turda- kaçırarak tarih yazdı.

Ancak yeni kurallara Mercedes'in uyum sağlayamaması nedeniyle en iyi üçüncü araçta sıkışıp kalan Hamilton'ın motivasyon kaybettiği, dolayısıyla emekli olabileceği konuşuluyor.

Bu dedikoduları yorumlayan Jenson Button ise eski takım arkadaşının halen epey aç olduğunu ve gelecek sene de gridde kalacağını düşünüyor.

Button, "Lewis'in bırakıp gideceğini sanmıyorum."

"Eğer uzun süredir kazanıyorsanız ve sonra aniden kaybetmeye başlarsanız, yeniden kazanmaya çalışırsınız. Emekliye ayrılmazsınız."

"Eğer uzun yıllar boyunca kötü bir araçla yarıştıysanız, o zaman emekli olmak istersiniz, çünkü bu performansınızı aşağı çeker."

"Lewis kötü bir araç kullanmıyor, sadece alıştığı kadar iyi olmayan bir araç kullanıyor. İçinde bulunduğu durumu anlayabiliyorum."

"Ancak takımın gücünü biliyor, aracın ne kadar hızlı olduğunu biliyor, bu yüzden Red Bull ile savaşmaya geri dönmek için çalışmaya devam edecekler."

"Muhtemelen bu yıl mücadelede olmayacaklar, yine de gelecek yıl Lewis'i gridde göreceğiz. Bir şampiyonluk daha istiyor, halen oldukça aç." dedi.

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