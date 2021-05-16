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Formula 1 / Monako GP Haberler

Button: "Hamilton, geçmişe kıyasla çok gelişti"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski F1 dünya şampiyonu Jenson Button, birlikte yarıştıkları döneme kıyasla Lewis Hamilton'ın çok değiştiğini söyledi.

Button: "Hamilton, geçmişe kıyasla çok gelişti"

Jenson Button 2010'dan 2012'ye kadar Lewis Hamilton'ın McLaren takımındaki takım arkadaşıydı ve bu süreçte yedi kez dünya şampiyonunu yakından tanıma fırsatı oldu.

Geride kalan 10 yılın ardından Button, Hamilton'ın çok değiştiğini ve artık ne zaman ne yapması gerektiğini çok iyi bildiğini söyledi.

Ayrıca kendisini 2015-16 yılları arasında birlikte yarıştığı Fernando Alonso ile kıyasladı.

Sky Sports'a konuşan Button, "Takım arkadaşı olduğumuz dönemde, Lewis oldukça genç biri olmasına rağmen dünya şampiyonu olmuştu. Fernando Alonso kadar deneyim sahibi değildi."

"Fernando yaşlı bir tilki kadar kurnazdı ve kazanmak için ne yapacağını tam olarak biliyordu. Hızlı olmakla kalmıyordu, aynı zamanda taktikleri de iyi biliyordu ve mühendislerle nasıl çalışacağının farkındaydı."

"Lewis daha basit, çok hızlıydı ve ona sunduğunuz herhangi bir aracı sürebilirdi. O ve Fernando çok farklı insanlar, ama bence Lewis o zamandan beri çok değişti, gerçekten deneyim kazandı. O zaman her turu limitlerde atmaya çalışırdı, şimdi başlangıçtan bitiş çizgisine kadar maksimumu almak için araç içerisinde nasıl hareket edeceğini gayet iyi biliyor."

"Benim için takımın desteğini almak önemliydi. Direksiyon başına geçerdim ve eğer araç benim tarzıma uymuyorsa, bundan memnun kalmazdım. Aracın tercihlerim dikkate alınarak hazırlanmasını istiyordum, böylece takım beni destekliyor ve ihtiyacım olan yönde gidiyordu."

"Bence Lewis, birlikte çalıştığımız bazı anlarda kendini savunmasız hissetti. Fakat şimdi, eğer herhangi bir problemi varsa ya da hafta sonu en iyi şekilde ilerlemiyorsa, pistten çıkıyor, her şeyi analiz ediyor, sonra geri dönüyor ve tekrar işe koyuluyor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, is interviewed by Jenson Button, Sky TV, after the race

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, is interviewed by Jenson Button, Sky TV, after the race

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP Biletler
Pilotlar Lewis Hamilton
Editör Kemal Şengül

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