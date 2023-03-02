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Button: "Hamilton bu yıl yine çok güçlü olacak"

Jenson Button, bu yıl Lewis Hamilton'ın eski formuna dönmesini bekliyor.

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Button: "Hamilton bu yıl yine çok güçlü olacak"
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Lewis Hamilton geçen yıl, kariyerinde ilk kez bir sezonu galibiyetsiz tamamlamış ve takım arkadaşı George Russell'ın arında kalmıştı.

Fakat Jenson Button, bu yıl durumun değişebileceği görüşünde.

Metro'ya konuşan Button, "Eğer bir hafta sonu Lewis'in önüne geçmeyi başarırsanız, bir sonraki hafta sonu daha güçlü şekilde dönüyor."

"Bu yüzden Hamilton'ın geri dönemeyeceği konusunda endişem yok."

"Geçen sezonun sonunda kendine çok güveniyordu. Elbette Brezilya'da zafer ona değil de Russell'a gitti fakat bunun nedenleri vardı."

"Lewis'in sezon başından itibaren iyi işler yapacağını düşünüyorum."

"George Russell'ın çok deneyimli bir takım arkadaşı var, hepimizden daha fazlasını başarmış bir sürücü, dolayısıyla George büyük bir baskı altında olacak."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Geçen sezon Lewis'i yenmeyi başardı ve şimdi ondan daha fazla şey bekleniyor. Bence üstesinden gelebilir."

"George'un iyi hazırlandığını düşünüyorum, doğru tutuma sahip, güçlü ve zayıf yönlerini biliyor, kendisi üzerinde çok çalışıyor."

"Bu yüzden Mercedes sürücülerinin rekabetini ilgiyle takip edeceğim."

Button, McLaren ve Oscar Piastri ile ilgili de şöyle dedi: "Bence Oscar'ın işi zor olacak çünkü çok güçlü bir sürücünün bulunduğu, az çok rekabetçi bir takımda yarışacak. Ben buna şöyle bakıyorum; Oscar bir suyun içine atıldı. Burada ya yüzmeyi öğrenecek ya da boğulacak."

"Bu yüzden McLaren sürücülerinin nasıl performans göstereceğini, hangisinin daha güçlü olacağını görmek için sabırsızlanıyorum."

"Üst düzey takımların rüzgar tüneli zamanı biraz daha kısıtlı, ayrıca bütçe sınırı çok fazla para harcamalarına izin vermiyor. Tüm bunlar şampiyonadaki rekabeti yoğunlaştırmalı."

"Ancak bu yıl en iyi takımların avantajı devam edecek. Belki gelecek sezon diğer takımlar onları yakalayabilir ama 2023'te favoriler aynı olacak."

Button, sezonun favorisi olarak "Max kesinlikle favori olarak görülmeli" diyerek Red Bull ve Max Verstappen'i işaret etti.

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