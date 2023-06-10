Button: "Hamilton ve Verstappen, 'en iyi olmak' için başka serilerde de yarışmalı"

Hamilton ve Verstappen sporun en başarılı iki pilotu olarak F1'e damgalarını vurmuş olsalar da, Jenson Button ikilinin dünyanın en iyi iki pilotu olduklarının altını çizmek için F1 dışında da başarılara imza atmaları gerektiğine inanıyor.

Button, modifiye edilmiş Chevy Camaro ZL1 Cup'ı kullanan Garage56 Hendrick Motorsports aracında yedi kez NASCAR Şampiyonu Jimmie Johnson ve DTM Şampiyonu Mike Rockenfeller ile birlikte ikinci Le Mans 24 Saat yarışına katılmaya hazırlanıyor.

Ne Hamilton ne de Verstappen henüz F1 dışında herhangi bir üst düzey motor sporunda yer almadı, ancak Hollandalı pilot sık sık Le Mans 24 Saat Sanal gibi yüksek profilli simülasyon yarışlarına katılıyor.

Ancak Button, pilotların dünyanın en iyisi olarak anılmaları için F1 dışındaki mücadelelere katıldıklarını görmek istiyor.

Button, UK Times'a verdiği demeçte, "Max'in en iyisi olarak tarihe geçme ihtimali her zaman var."

"Ancak F1'in dışına çıkmadığınız sürece dünyanın en iyi pilotu olamayacağınız fikrini seviyorum."

Button, Alonso'nun F1'den uzaklaşarak Le Mans'ı iki kez kazandığını ve F1'den sonra IndyCar'a geri dönmesi halinde 'Triple Crown' denemesinin tekrarlanabileceğini belirtti.

Jenson Button Fotoğraf: Alexander Trienitz / Motorsport Images

"Fernando olağanüstü bir iş çıkardı."

"F1'den ayrıldı ve gelip Le Mans ve Daytona'da yarıştı, ikisini de kazandı; sonra tekrar Le Mans'ı kazandı."

Hamilton daha önce Formula 1 dışında herhangi bir yarışta yer almak istemediğini açıkça belirtmiş ve Le Mans'a katılmayacağını söylemişti.

Hamilton, "Başka bir yarışa katılmak gibi bir arzum yok."

"Sürmeyi arzuladığım başka bir yarış serisi yok - ki bu üzücü. Keşke IndyCar ya da Le Mans'ta yarışmak için daha fazla tutkum olsaydı. Ama hiç yok, hiçbir şey yok. Dışarıda tutkuyla bağlı olduğum daha heyecan verici şeyler var." dedi.

Ancak Max Verstappen'in belki de babası Jos ile birlikte, 24 saatlik prestijli dayanıklılık yarışına katılması muhtemel. İki kez Dünya Şampiyonu olan Verstappen dayanıklılık yarışlarına ilgi duyduğunu belirtmiş, ancak IndyCar ya da Indy 500'de yarışma ihtimalini reddetmişti.