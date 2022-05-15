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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Button gelecekte takım patronu olmaya açık

Eski Formula 1 pilotu Jenson Button, gelecekte karşısına bir fırsat çıkması halinde takım patronluğu yapmaya açık olduğunu söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Button gelecekte takım patronu olmaya açık
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Jenson Button, 2016 yılı sonunda Formula 1 kariyerine son noktayı koydu ve o günden bu yana farklı serilerde yarışsa da herhangi bir yerde tam zamanlı olarak yarışmıyor.

Sky Sports'ta yorumculuk yapan Button, aynı zamanda Williams'ta danışman rolü üstleniyor ve düzenli olarak yarışlara geliyor. Ayrıca Extreme E'de kendi takımı da var. 

Williams'ın hazırladığı bir soru cevap etkinliğinde konuşan Button, gelecekte takım patronu olmakla ilgilenip ilgilenmediği sorusunu yanıtladı.

Button bu konuda şöyle dedi: "Takım patronu olmak mı? Sanırım bu, diğer takımların patronlarıyla sürekli görüşmeler yapılmasını içeren zor bir iş."

"Yine de geleceğin bizim için ne getireceğini kim bilebilir ki?"

Jenson Button, Sky TV

Jenson Button, Sky TV

Fotoğraf: Alexander Trienitz

"Bana öyle geliyor ki bunun için çok gencim ve yapmayı sevdiğim diğer pek çok şey var."

"Fakat bir gün böyle bir anın gelme ihtimalini de reddetmiyorum."

Button ayrıca birlikte çalışma şansı yakaladığı sürücüler arasında en "underretad" yani küçümsenin pilotun kim olduğu sorulduğunda şöyle dedi: "Bence Rubens Barrichello tam böyle bir sürücüydü."

"Çünkü inanılmaz derecede büyük bir mühendislik bilgisi vardı. Bu açıdan kimse onunla kıyaslanamazdı ve böyle bir isimle takım arkadaşı olmak  benim için çok faydalı oldu."

"Ayrıca Kevin Magnussen'in de ismini verebilirim. Artık herkes onun neler yapabileceğini görüyor değil mi? Çok hızlı bir pilot ama en başından beri böyleydi."

"Sanırım takım arkadaşı olduğumuz  dönemde onun için en zor şey sporumuzun getirdiği psikolojik baskıyla baş etmekti."

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