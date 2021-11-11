Button, Gasly'nin Alpine'e geçebileceğini düşünüyor

Fransız sürücü, 2019 sezonunun orta kısmında Red Bull'dan AlphaTauri'de gönderildi ve geride kalan süre zarfında İtalyan ekiple oldukça güçlü sonuçlar elde etti.

2020 İtalya Grand Prix'sini kazanarak, İtalyan ekibe yıllar sonra ilk zaferini getiren Gasly, bu yıl takımının topladığı 106 puanın 86'sını toplayan isimdi. Bu sayede bitime dört yarış kala Alpine'le beşincilik için savaşıyorlar.

Fakat AlphaTauri/Toro Rosso, geride kalan yıllarda hep genç sürücüler yetiştiren ve bunları Red Bull'a gönderen bir takım oldu. Yani Gasly'nin uzun yıllar burada kalması pek de mümkün değil.

Diğer tarafta Red Bull, en az bir yıl daha mevcut ekibiyle devam ederken, Gasly'nin sonraki yıllarda da takıma geri dönme şansı düşük görünüyor.

2009 Dünya Şampiyonu Jenson Button'a göre, mevcut şartlar göz önüne alındığında Gasly'nin Alpine'e geçmesi en mantıklı seçim olabilir.

Button, Sky F1'e verdiği demeçte, ”Pierre hiç hata yapmıyor, aksine tamamen iyi bir iş çıkarıyor."

“Onu, [Meksika'da] televizyonda göremediniz çünkü her iki Ferrari'nin önünde dördüncü sırada yalnız bir yarış çıkarıyordu, ki bu gerçekten etkileyici."

“Ferrari yıl boyunca performansını artırdı, büyük bir ilerleme kaydetti ancak önlerinde AlphaTauriden Pierre Gasly var.”

"Fakat Pierre'i [gelecek için] bir Red Bull'da göremiyorum, gerçekten göremiyorum. Gelecek yılın sonunda bazı seçenekleri olacağını tahmin ediyorum ama nereye gidebilir?

"Muhtemelen Alpine olacak, çünkü günümüzde bir üreticiyle birlikte olmanız gerekiyor."

“Alpine şu anda AlphaTauri'nin arkasında olabilir, ancak gelecekte daha iyi olacaklar, olmaları gerekiyor çünkü bunu yapacak paraları var.” dedi.

1996 Dünya Şampiyonu Damon Hill ise şunları ekledi: ”Yeteneği ve şu ana kadar elde ettiği şeyler hakkında hiç kimsenin şüphesi yok, konu Red Bull'a gidip gitmeyeceği."

“Bunu daha önce de söyledim, Red Bull takımında çok zor bir ortam olduğunu düşünüyorum ve genç sürücüler, bence otorite sahibi değiller."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images