Button, Formula 1'den erken emekli olduğu için pişman

Jenson Button, 2009 yılında şampiyon olmayı başardı ve 2016 yılının ardından Formula 1'e veda etti.

İngiliz pilot, ıslak zeminde ya da farklı şartlarda her zaman iyi performans sergiledi. Ancak 2016 Brezilya, yağmur altında geçmesine ve tam Button'ın istediği şartlar olmasına rağmen İngiliz pilot için o kadar da iyi bir yarış değildi.

Button, ilk kez o yarışta korku faktörü yaşadığını söyledi.

Ama eğer 2017'de kalacağını düşünseydi, işler onun için farklı olabilir miydi?

Button, "Kesinlikle tamamen farklı olurdu. Kafam yerinde değildi ve aptalca olan şey, bunun benim şartlar olmasıydı. En iyi olduğum şartlar bunlardı ve çok korktuğum için bunu gösteremedim. Bu da ayrılık için doğru vakit olduğunu kanıtlıyordu." dedi.

İngiliz pilot, erken emekli olduğu için pişman olduğunu ancak o dönem buna ihtiyacı olduğu olduğunu belirtti.

"Şimdi F1'e bakıyorum ve 'Keşke birkaç yıl daha yarışmış olsaydım' diye düşünüyorum, ama geriye dönüp bunu söylemek kolay, çünkü sonunda gerçekten yorgun olduğumu ve zihinsel olarak tükendiğimi unutmuş oluyorum."

"Yani o anda spordan ayrılmaya ihtiyacım vardı."

"Geri dönüp bir iki yıl mı yapmalıydım? Belki, ama Japonya'da yarışmaktan çok keyif aldım. Orası çok daha rahat ve daha eğlenceliydi."