Button: "Formula 1, Spa'yı sırf bir cadde pisti olmadığı için değişmemeli"

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Belçika Grand Prix'sine ev sahipliği yapan ikonik Spa-Francorchamps pistinin, sezon sonunda takvimden çıkarılması bekleniyor.

Spa ve Formula 1 arasındaki mevcut kontrat 2022 sezonunun ardından sona erecek ve artık takvimde dönüşümlü olarak yer almasından bahsediliyor.

Buna göre Belçika GP artık birkaç yılda bir yapılacak ve takvimdeki kalıcı yerini uzun bir süreliğine kaybedecek.

Spa'yı 2012 yılında McLaren'la kazanan 2009 dünya şampiyonu Button, geleneksel pistleri kaybetmenin, Formula 1'in kendisine zarar vereceğini söyledi.

WTF1 podcastine konuşan Button, "Spa takvimde kalmazsa gerçekten çok üzülürüm. Monako ile ilgili durum biraz zor çünkü perde arkasında çok fazla şey oluyor."

“Fakat eğer Spa'yı takvimden düşürürseniz ve bunu iyi bir pist olmadığı için değil de başka nedenlerden dolayı yaparsanız, hoş olmaz. Bu, dünyanın en iyilerinden biri, orada harika yarışlar oluyor, sürücüler onu seviyor ve takımlar oraya gitmekten hoşlanıyor."

“Bence biraz dikkatli olmalıyız. Formula 1'in bir eğlence olduğunu biliyoruz ve bir TV şovu [Drive to Survive] onu Amerika'da çok ünlü yaptı, bu da spor için harika."

“Fakat yarışları heyecanlı tuttuğumuzdan ve bize harika yarışlar sunan pistlere gittiğimizden emin olmalıyız çünkü bunu yaptığınız takdirde mutlu sürücüler göreceksiniz."

"İyi bir pistte onlardan çok daha fazlasını elde edebilirsiniz çünkü ‘neden bu pistteyiz? Eğlenceli değil, geçiş yapamayız, burası çok dar' gibi şeyler düşünmezler."

“Cadde pistleriyle, geleneksel eski tarz pistlerin karışımına sahip olma fikri güzel ancak tüm şehir merkezlerine veya sırf konumları nedeniyle bu yerlere gidemeyiz."

“Pistin kendisi ve bulunduğu ülke de önemli çünkü taraftar kitlesini oluşturan şey budur."

“Televizyondan seyretmesi eğlenceli, bol mücadeleli yarışlar düzenlemek çok önemli." dedi.