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Formula 1 Mexico City GP
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Button: “Ferrari’nin yarışı kazanacak temposu yok”

2009 Formula 1 Dünya Şampiyonu Jenson Button, Meksika Grand Prix’sinin sıralama turlarından sonra açıklamalarda bulundu. Şampiyon pilot, yarışa ilk çizgiden başlayacak Ferrari pilotlarının yarışı kazanacak tempoya sahip olmadığını söyledi.

Editör Fırat Kocaman
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Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, pole adamı Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Parc Ferme'de birbirlerini tebrik ettiler

Cumartesi günü yapılan sıralama turlarında Ferrari pilotları, ilk iki sırada başlayacaklar. Tek tur performanslarıyla göz dolduran Charles Leclerc pole pozisyonundan başlayacak, takım arkadaşı Carlos Sainz ise hemen yanında yer alacak. 

 Ferrari’nin yarışta kusursuz bir performans gösterse dahi yarışı kazanacak temposunun olmadığını söyleyen Button, önce Ferrari’nin antrenmanlardaki performansını değerlendirdi: “Yarışlara teker teker odaklanıp alabilecekleri en iyi sonuçları almak istiyorlar.”

“Ferrari pilotları antrenmanlarda iyi olmamasının sebebi araçtaki performans eksikliği değildi. Halen iyi performans gösterip göstermeyeceklerini bilmiyoruz çünkü antrenman turlarında bir çok kez trafiğe takıldılar.”

“Ayrıca antrenmanlarda Carlos Sainz bir çok kez hata yaptı ve spin attı. Antrenman seansları onlar için iyi geçmedi.”

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

“Ferrari pilotlarının gerçek hızının ne olacağını bilmiyoruz. Yarışta antrenman seanslarında olduğundan daha rekabetçi olacakları kesin ancak tepedeki gruba pek dahil gibi gözükmüyorlar. Ferrari’nin yarışı kazanacak temposu olduğunu düşünmüyorum.”

Button, Meksika yarışının podyumunda Red Bull’a eşlik edecek pilotların Ferrari’den değil Mercedes’ten olacağını söyledi.

Ferrari açısından oldukça karamsar açıklamalarda bulunan Button, sözlerini şöyle tamamladı: “Bence Mercedes’in bu yarış için hedefi podyum.”

“Eğer Mercedes, ellerinden gelenin en iyisini yaparlarsa Verstappen’i ve Red Bull’u yenmek için en büyük aday konumunda.”

“Startta ilk çizgide Ferrari pilotlarını izlemek oldukça ilginç olacak. İlk turlarda Verstappen’i yavaşlatabilirler ve ona yarışı zor hale getirebilirler. Ancak her koşulda Verstappen yarışın favorisi.”

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