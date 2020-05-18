Button, Ferrari'nin Vettel kararıyla "şoke oldu"

Ferrari, geçtiğimiz hafta 2020 yılında Sebastian Vettel'le yola devam etmeyeceklerini açıkladı ve 48 saat sonra da Carlos Sainz'ın Ferrari'ye katılacağı duyuruldu.

Şimdi Ferrari, 50 yıl sonra ilk kez bu kadar genç bir sürücü kadrosuyla sezon başlayacak ve Vettel'in ne yapacağı bilinmiyor.

Jenson Button, geçtiğimiz haftalarda Ferrari'nin Vettel'le devam etmesi gerektiğini söylemiş ve Alman pilotun emekliliğinin spor için büyük bir kayıp olacağını belirtmişti.

2009 dünya şampiyonu, kararı duyduğunda "şoke olduğunu" itiraf etti.

"Eğer gönderilmek zorunda kaldıysa, bu çılgınlık. Gerçekten öyle. Sebastian dört kez dünya şampiyonu ve bence geçen yıl hızını gösterdi."

"Charles'ın gerçekten iyi bir performans gösterdiği sezonda zorlu anları vardı ve bence bu, ona zihinsel olarak biraz zarar verdi."

"Ama gerçekten güçlü şekilde dönmeyi başardı ve bir F1 takımın olması halinde kesinlikle aracınıza koymayı seçeceğiniz pilotlardan bir tanesi."

"Öyleyse bundan daha fazlası olmalı. Ferrari'nin iki tane birinci pilot istememe yolunda ilerleyip ilerlemediğini bilmiyorum ama bu benim için gerçekten tuhaf bir seçim. Sebastian'ın artık Ferrari ile yarışmayacak olması şoke etti ve hâlâ buna inanamıyorum."

Button'a göre Ferrari eğer "ikinci pilot" arıyorsa, Carlos Sainz onlar için yanlış bir seçim olacak.

"Eğer Binotto, Carlos'un iyi bir iş yapacağını ama Charles'la mücadele edemeyeceğini düşünüyorsa yanılıyor. Bence Carlos tıpkı babası gibi bir kazanan. Şampiyonluk kazanmak istiyor. Yani Binotto iyi bir atmosfer istiyorsa yanlış kişiyi seçti."

Button, kararın zamanlamasını da sorguladı.

"İşlerin nasıl ilerlediğini görmek zorundayız ama şu anda tuhaf bir dönemdeyiz. Aylardır tek bir F1 aracı dahi görmedik ve sürücülerin yarışmadığı bir noktada sürücü seçimleri yapılması gerçekten sıra dışı."

"Normalde sezon ortası geldiğinde o yıl sürücülerin nasıl bir performans sergilediğine bakıyoruz. Belki de Vettel şimdiye kadar dört veya beş zafer alabilirdi ve eğer durum böyle olsaydı, o zaman karar farklı olabilirdi."