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Formula 1 / Son dakika

Button: "Ferrari ile anlaşmaya çok yaklaşmıştım"

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Button: "Ferrari ile anlaşmaya çok yaklaşmıştım"
Ekleyen:
, Editör

Eski F1 dünya şampiyonu Jenson Button, McLaren'da yarıştığı dönemde Ferrari ile anlaşmaya çok yaklaştığını ancak anlaşmayı sonuçlandıramadıklarını söyledi.

Jenson Button, 2009 yılında Brawn GP ile aldığı şampiyonluğun ardından McLaren'a geçmiş ve burada nispeten iyi bir performans sergilemişti.

Sıralama temposu anlamında geride kalsa da, yarışta iyi bir performans ortaya koyan Button'ın adı o dönem Ferrari ile anılmıştı.

Hatta Button'ın ön sözleşme yaptığı bile söyleniyordu. Nitekim öyle olmadı ve Button 2016 sonuna kadar McLaren'da kaldı.

İngiliz pilot, Ferrari ile anlaşmaya çok yaklaştığını kabul ediyor.

Button, İngiliz Motorsport News dergisine verdiği demeçte, "Sekiz yıl önce Ferrari için yarışma konusunda iyi bir şansım vardı, ama sonunu getiremedik."

"Temel olarak sözleşme imzalanmak için hazırdı, ancak çeşitli nedenlerden dolayı gerçekleşmedi."

"Maranello'nun sahip olduğu özel bir şey var, Ferrari için yarışmayı isterdim " dedi.

Button'ın 2009'da şampiyon olduğu Brawn GP, ertesi yıl Mercedes olurken, Button takımda kalmak yerine McLaren'a geçti.

Sonuç olarak McLaren o günden bu yana hiç şampiyon olamazken, Mercedes 2014'ten bu yana sporu domine ediyor.

İngiliz pilot kararını şöyle açıkladı: "O dönem Woking'e gitmek doğru seçimdi. Hiç kimse Mercedes'in bu kadar kazanacağını hayal edemezdi."

"Benim için tarihi bir takım olan McLaren için yarışmak, 2010 ve 2012 yılları arasında, zaferler ve en üst sıralar için savaşmak beni gerçekten tatmin etti."

"Şampiyonluğu kazanamadım ama rekabet edecek güçteydik. Mercedes'in krizde olduğu dönemde Lewis ile birlikte yarışmak benim için çok eğlenceliydi. Sonra elbette her şey değişti.“

Button şakayla karışık olarak eğer Mercedes kendisine Sakhir GP'de yarışamayan Lewis Hamilton'ın koltuğunu teklif etseydi, bunu kabul edeceğini söylüyor.

"Beni aramış olsalardı kesinlikle kabul ederdim! Ama Muhtemelen Formula 1 için %100 uygun olmazdım, bu yüzden doğru seçimi yaptılar." diyerek gülümseyen Button sözlerine şu şekilde devam etti: "George her şeyden önce aracın çok iyi olduğunu kanıtladı. Ama mantıklı şekilde hata yapmadan sürerek şansını değerlendirdi."

"Eminim üç yıldır Mercedes'le birlikte yarışan Bottas'ı yenmediği için hayal kırıklığına uğramıştır."

Button son  yarışına 2017 Monako'da çıktı.

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Editör Kemal Şengül

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