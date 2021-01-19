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Formula 1 / Son dakika

Button, F1'in yeni parlak çağı için sabırsızlanıyor

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Button, F1'in yeni parlak çağı için sabırsızlanıyor
Ekleyen:
, Editör

F1 yarışlara daha çok heyecan katmak adına yenilikler yapıyor. Jenson Button F1'in daha heyecanlı bir gelecek için attığı bu adımları doğru buluyor.

F1'de 2022 için planlanan önemli değişiklikler var. Bu düzenlemeler araçların rekabetini ve geçişlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Ayrıca tüm takımlar için bir bütçe sınırlaması geliyor. Takımlar bu yıldan itibaren bu kurala uymak zorunda. Böylece ekonomik anlamda daha kuvvetli olanların takımların finansal avantajı sınırlanmış oluyor, bu modelin de grid üzerindeki performans açığının kapanmasına yardımcı olması hedefleniyor.

Mercedes, yedi kere arka arkaya kazandığı takımlar şampiyonası ve Lewis Hamilton'ın başarılarıyla F1'de oldukça dominant konumda.

2009'da Brawn ile dünya şampiyonu olan Button, şu an için ani bir değişiklik olmayacağını söylüyor ama 2022'den itibaren yarışlarda daha farklı sahnelere şahit olacağımıza inanıyor.

PlanetF1'in özel röportajı için konuşan Button şunları söyledi: "2021 yine Mercedes'in yılı olacak."

“Fakat ileride insanların Mercedes'e meydan okuyacağını düşünüyorum. Mesele şu ki Mercedes sadece oyunun zirvesinde. Harika bir ekipleri ve fonları var; para konusunda endişelenmeleri ve araçların yedek parçalarının nasıl temin edileceğini düşünmeleri gerekmiyor."

 

"Bu ekipler CFD'deki (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) yeni parçaları sürekli olarak test ediyorlar. Rüzgar tünelinde sınırlı zamana sahipler, ancak CFD'de durmadan parçaları geliştirme fırsatınız var. Mercedes bu parçaları hızlı bir şekilde geliştirecek finansal kaynağa sahipken diğer takımlar için bu pek mümkün değil."

“Bütçe kısıtlamasıyla daha fazla takımın rekabet halinde olduğunu göreceğimizi umuyorum. F1 yatırımcılar için daha da ilginç hale geldi."

"Şimdi bütçe kısıtlamasıyla birlikte, Williams'ın satın alındığı ve McLaren yatırımcılarının yaptığı büyük bir nakit aktarımı var. Bu yüzden bu sporun iyice yükseldiğini ve bütçe kısıtlamasının da buna yardım ettiğini düşünüyorum."

"Ayrıca F1'de dümende Ross Brawn olacak. Araçların görünümü, hissiyatı ve birbirleriyle rekabeti açısından bu spora katkı sunacak."

"F1'in iyi bir platform olduğunu düşünüyorum ve 2022'de kimin en önde mücadele ettiğini görmek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Umarım - bugünlerin aksine - daha fazla aracın podyum için savaşına tanıklık ederiz."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Zeynep Temel

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