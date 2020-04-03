Button, F1'in Sanal Grand Prix'sine katılacak

Formula 1'in düzenlediği Sanal Grand Prix'ye olan ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Charles Leclerc, George Russell ve Alex Albon'un bu yarışa katılacağı zaten açıklanmıştı.

Lando Norris ve Nicholas Latifi ilk yarışta olduğu gibi bu yarışa da katılacaklar.

Ayrıca Alfa Romeo'de Johnny Herbert'a takımın gerçek yarış pilotu Antonio Giovinazzi katılacak.

McLaren ise yarışa katılması için 2009 dünya şampiyonu Jenson Button ile anlaştı.

Button ve Norris böylelikle bu hafta sonu TSİ 22:00'de yapılacak yarışta takım arkadaşı olacaklar.

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