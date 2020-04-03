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Formula 1 / Son dakika

Button, F1'in Sanal Grand Prix'sine katılacak

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Button, F1'in Sanal Grand Prix'sine katılacak
Ekleyen:
, Editör
3 Nis 2020 17:37

2009 Formula 1 dünya şampiyonu Jenson Button, pazar günü gerçekleştirilecek F1 sanal yarışında yer alacak.

Formula 1'in düzenlediği Sanal Grand Prix'ye olan ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Charles Leclerc, George Russell ve Alex Albon'un bu yarışa katılacağı zaten açıklanmıştı.

Lando Norris ve Nicholas Latifi ilk yarışta olduğu gibi bu yarışa da katılacaklar.

Ayrıca Alfa Romeo'de Johnny Herbert'a takımın gerçek yarış pilotu Antonio Giovinazzi katılacak.

McLaren ise yarışa katılması için 2009 dünya şampiyonu Jenson Button ile anlaştı.

Button ve Norris böylelikle bu hafta sonu TSİ 22:00'de yapılacak yarışta takım arkadaşı olacaklar.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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