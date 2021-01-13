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Formula 1 / Son dakika

Button, F1'e dönüşünde "daha sakin" bir Alonso bekliyor

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Button, F1'e dönüşünde "daha sakin" bir Alonso bekliyor
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, Editör

Eski Formula 1 dünya şampiyonu Jenson Button, Fernando Alonso'nun 2021'deki dönüşünde "daha sakin" ve "daha uysal" olmasını bekliyor.

39 yaşındaki Fernando Alonso, 2021 sezonunda Alpine ile Formula 1'e geri dönme kararı almıştı.

Alonso, 2005 ve 2006 yıllarında Renault adını taşıyan Enstone merkezli ekiple şampiyonluk kazanmıştı. Takımla son kez 2008-09 yıllarında mücadele etti.

O günden bu yana Enstone'da önemli değişiklikler yapıldı ancak buradaki isimlerin çoğu geçmişte Alonso ile çalışma fırsatı yakalamıştı.

Alonso her zaman en yetenekli sürücülerden birisi olarak görülse de, yarıştığı takımlarla yaşadığı sorunlar veya problemli ayrılıklar nedeniyle sık sık eleştirildi.

Şimdi 39 yaşındaki Alonso'nun nasıl bir performans sergileyeceği ve Alpine ile nasıl anlaşacağı merak ediliyor.

2015-16 yıllarında Alonso ile takım arkadaşı olan Jenson Button, "daha sakin" bir Alonso görmelerini bekliyor.

Button, "Bence bu harika. O gerçek bir karakter ve son birkaç yılda biraz daha alçakgönüllü olmayı öğrendiğini düşünüyorum."

“Son derece güçlü ve kibar bir Fernando Alonso göreceğinizi düşünüyorum. Spor için çok iyi, onun için çok iyi ve fitness anlamında çok çalışıyor gibi görünüyor, bu harika."

"Artık genç biri olmadığı için buna ihtiyacı olacak." dedi.

Ancak Button, Daniel Ricciardo'dan boşalan koltuğu doldurmanın kolay bir görev olduğunu düşünmüyor.

"Alonso'nun dönüşü, iki şampiyonluk kazandığı Renault'ya da fayda sağlayacak. Fernando'nun çok sıkı çalışması gerekecek, çünkü Daniel Ricciardo çok iyiydi ve onu ürküten hiçbir şey yoktu."

"Daniel'i Mclaren'da Lando [Norris] ile birlikte görmek çok eğlenceli olacak, ama Fernando'yu gridde görmek de harika."

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Editör Kemal Şengül

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