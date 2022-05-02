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Button: "Eski dünya şampiyonu tabirinden nefret ediyorum"

2009 dünya şampiyonu Jenson Button, birçok kişinin sık sık kullandığı "eski dünya şampiyonu" tabirinden nefret ettiğini, bir şampiyonun daima şampiyon olarak kalacağını söyledi.

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Button: "Eski dünya şampiyonu tabirinden nefret ediyorum"
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2009 senesinde yaşanan büyük kural değişikliklerinden -tıpkı bu sezon olduğu gibi önemli bir aero değişikliğine gidilmişti- en iyi etkilenen isim hiç şüphesiz ki Jenson Button.

Bir önceki sezonun sonunda Honda'nın spordan çekilmesiyle birlikte az kalsın koltuksuz kalacak olan Button, takımın Brawn GP'ye dönüşmesi ve takımın en iyi şasiyi ürettiğinin ortaya çıkmasıyla birlikte mükemmel bir sezon geçirmiş, ilk yedi yarışın altısını kazanarak henüz sezon başlarken büyük bir fark yaratmış ve henüz ikinci tam sezonunu geçirmekte olan Sebastian Vettel'in çabalarına rağmen şampiyon olmayı başarmıştı.

TIpkı Nico Rosberg, Kimi Raikkonen, Jacques Villeneuve, Damon Hill ve Nigel Mansell gibi, Button kariyerini yalnızca tek dünya şampiyonluğu ile noktaladı.

Max Verstappen dışındaki tüm pilotlara zaman zaman "eski dünya şampiyonu" unvanıyla sesleniliyor, fakat Button bu tanımlamayı duymak istemiyor.

Gentlemen's Journal'e konuşan Button, "Bir kere dünya şampiyonu olursanız bu unvan sonsuza dek sizinle birlikte yaşar. Asla 'eski dünya şampiyonu' olmayacağım. İnsanların bunu söylemesinden nefret ediyorum. Ben bir dünya şampiyonuyum, bunu benden alamazsınız!" dedi.

Damalı bayrak: Jenson Button, Brawn Grand Prix BGP 001 ve Rubens Barrichello, Brawn Grand Prix BGP 0

Damalı bayrak: Jenson Button, Brawn Grand Prix BGP 001 ve Rubens Barrichello, Brawn Grand Prix BGP 0

Fotoğraf: Sutton Images

2009 sezonuyla ilgili duygularından da bahseden Button, "Benim için daha çok bir rahatlama senesiydi. Zor bir sezonun ardından mükemmel bir başlangıç yaptık, sonrasında biraz gerilememize rağmen sezonu harika noktaladık."

"Sabah uyandığınızda 'vay be, ben bir dünya şampiyonuyum' diye düşünüyor ve yarış galibiyetlerini pek umursamıyorsunuz." dedi.

42 yaşındaki Button'ın F1'deki varlığı, 2000 sezonunda spora giriş yaptığı Williams'a danışman olarak hizmet vermek ve bazı yarışlarda Sky Sports için yayın yapmakla sınırlı. 2009 şampiyonunun ABD'de yaşayan iki çocuğa babalık yapmak ve Extreme E serisinde takım patronu olarak yer almak gibi başka meşguliyetleri de var.

Button, "Formula 1'i özlemiyorum. Evet belki sporun zirvesi orası, ama her sene dünya üzerinde 23 yarışa çıkmayı özlemem."

"Kendini adamak için biraz tehlikeli bir alan. Formula 1'e 20 yaşında geldim ve 36 yaşında ayrıldığımda hayat hakkında pek bir şey öğrenmemiştim. Büyümek için çok şey yapmak zorunda kaldım.” dedi.

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