Button: "Eğer üçüncülük Mercedes için 'kötü bir yıl' demekse, doğru yoldalar"

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Mercedes, 2012'den bu yana en kötü sonucunu elde etti ve bu 2022 Takımlar Şampiyonasında Ferrari'nin 39 puan gerisinde üçüncü sırayı aldı.

Red Bull'un Austin'de 2022 Takımlar Şampiyonu olmasıyla, Mercedes'in sekiz yıllık dominasyonu sona erdi.

Son birkaç yarışta iyi bir tempo tutturmasıyla birlikte kısa bir an için Brackley takımının, Abu Dhabi'de ikincilik için Ferrari'ye meydan okuyabileceği görülüyordu.

Ancak Lewis Hamilton'ın yarıştan çekilmesi ve Charles Leclerc'in podyum pozisyonunda olması bu durumu engelledi.

Ancak Button, üçüncülüğün pek de kötü bir sonuç olmadığını düşünüyor.

Eski F1 pilotu Sky Sports'a verdiği demeçte, "Takımdaki birçok insan, şampiyonluğu hiç kaybetmedi. Hep kazanan takımdaydılar."

"Ve eğer kötü bir yıl geçirmelerine rağmen üçüncülerse, doğru yoldalar demektir." dedi.

Toto Wolff, 2013 yılında Mercedes'e katıldı ve bu üçüncülük, şimdiye kadar elde ettikleri en kötü sonuç.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Dünya Şampiyonu Damon Hill de, Wolff'un bu sezonu 'karakterlerini geliştirme' yılı olarak baz alacağını söyledi.

Hill, "Toto, işlerin iyi olduğu bir dönemde takıma geldi."

"Bu yüzden işler iyi olmadığında bunu çabucak anlayabiliyor."

"Bu biraz 'karakterlerini geliştirme' gibi. Böyle anlarda daha derine inmeli ve analiz etmelisin."

"Elbette, tüm teknoloji departmanlarında ve işleri yürütme tarzlarında şüphelendikleri anlar olmuştur ve 'nerelerde hata yaptık' diye düşünmüşlerdir, ancak gelecek yıl neler olacağını göreceğiz." dedi.

Wolff, gelecek sezon daha güçlü döneceklerini söyledi.

Takımın, yunuslama problemi sebebiyle sorun yaşadığını bir kez daha belirterek; oldukça inişli çıkışlı ve kötü bir sezon geçirdiklerini ekledi.

Wolff, "Her gün bize ne kadar zor olabileceğini hatırlatmak için bu aracı fabrikanın resepsiyonuna koyacağız."

"Bu bizim için bir karakter geliştirme sezonuydu."

"Bu kadar çabalamamızla ve başardığımız her şeyle gurur duyuyorum."

"Şasi anlamında oldukça sorun yaşadık, ama bazı çok iyi anlarımız da oldu."

"Şimdi sadece gelecek sezon için önümüze bakıyoruz. Kötü bir sezondu, bu şekilde hissetmemiz de sorun değil ama gelecek yıl geri döneceğiz." dedi.