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Formula 1 / Son dakika

Button, danışmanlık rolüyle F1'e ve Williams'a dönüyor

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Button, danışmanlık rolüyle F1'e ve Williams'a dönüyor
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

2009 Formula 1 dünya şampiyonu Jenson Button, yaptığı çok yılık anlaşmayla beraber yeni sezonda Williams'ın baş danışmanı olacak.

Button, Formula 1'deki ilk yarışına 2000 yılında Williams'la katıldı ve 2017'de emekli olmadan önce, Brawn GP ile 2009 yılında dünya şampiyonu olmayı başardı.

Formula 1'de 15 galibiyeti bulunan Button, F1'den ayrıldığı günden bu yana çeşitli serilerde yarıştı ve Super GT'de şampiyon olmayı bile başardı. Ayrıca kendi yarış ekibini de kurdu.

Son yıllarda büyük zorluklarla boğuşan Williams'tan yapılan açıklamaya göre Button, Baş Danışman rolüyle Williams F1 takımına dönecek.

Williams'tan yapılan açıklamada Button'ın yeni sezonda hem yarış pilotlarına hem de sürücü akademisinde yer alan genç yeteneklere destek vereceğine yer verildi.

Ek olarak İngiliz pilot, 30 yılı aşkın deneyimini takımı geliştirmek için kullanacak ve İngiliz ekipteki çalışanlara tavsiyelerde bulunup, takıma rehberlik edecek.

Button'ın bir dizi yarışta garajda yer alması ve ayrıca Sky Sports F1'deki görevine devam etmesi planlanıyor.

Button, "Bir kez daha Williams'la sözleme imzaladığımı söyleyebildiğim için çok mutluyum."

“İlk imzamı attığımda 19 yaşındaydım ve hayatımı değiştiren bir andı. Bunun üzerinden 20 yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen sanki hiç ayrılmamış gibi hissediyorum."

“Bana büyük bir inanç duyan Sir Frank Williams'a sonsuza dek minnettar olacağım. Şimdi takıma geri dönme ve yeniden başarılar elde etmek için takıma yardım etme şansına sahip olduğum için çok heyecanlıyım."

"Yapılacak çok iş var. Ancak geleceğin, bu harika takım inanılmaz derecede parlak olduğuna dair hiçbir şüphem yok. İşe koyulmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Button'nu gelişiyle beraber Williams, Dorilton Capital'e satılmasından bu yana bir başka önemli değişiklik daha yapmış olacak.

Bu süreçte Simon Roberts takımın yeni patronu olurken, Jost Capito da Williams Racing'in yeni CEO'su olmuştu.

Capito, "Jenson'ı yeniden takıma getirmek, bir takım olarak hem pistteki hem de pist dışındaki gelişimimiz yardımcı olacak bir başka olumlu adım olacak."

“Jenson her zaman takımla dost kaldı ve bu yüzden onu yeniden Williams ailesine davet etmek harika. Sir Frank, 2000 yılında Jenson'ın bir sürücü olarak sahip olduğu ümit verici yeteneğini gördü ve ona Formula 1'de yarışma fırsatı verdi. Dünya şampiyonluğuyla sona eren çarpıcı bir kariyeriyle, bu inancı fazlasıyla yerine getirdi." 

"Yakın dönemde, zekasını hem iş dünyasında hem de yayıncılık dünyasında kanıtladı ve padokta çok saygı duyulan bir figür olmaya devam ediyor. Tüm bu deneyim, teknik ve şirket anlamında gerçekleştirmeye çalıştığımız yapılanma süreci için başka bir önemli adım olacak."

"Grove'daki herkesin ona büyük saygı duyduğunu biliyorum ve onunla çalışmaya başlayacağımız için çok mutluyuz." dedi.

Jenson Button in 2000 met Frank Williams

Jenson Button in 2000 met Frank Williams

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Jenson Button
Takımlar Williams
Editör Bjorn Smit

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