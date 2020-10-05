Button: "Corberi, 'iğrenç' hareketi nedeniyle yarışlardan men edilmeli"

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Paolo Ippolito ile çarpışan ve 23 turluk KZ Final yarışının dokuzuncu turunda yarış dışı kalan Corberi, kurallara aykırı hareketlerde bulundu.

Corberi, yarış dışı kaldıktan sonra pistten ayrılmak yerine aracının kırılan tamponunu kaldırdı, Ippolito'nun kendisinin önünden geçmesini bekledi ve bu parçayı Ippolito'nun aracına fırlattı. Buna ek olarak Corberi, yarış sonrasında Ippolito'ya fiziksel saldırıda da bulundu.

Görüntüleri gördükten sonra İtalyan sürücülere tepki gösteren isimlerden biri ise, 2009 Formula 1 dünya şampiyonu Jenson Button oldu. Button, CIK-FIA Karting başkanı Felipe Massa'nın acilen bu konuyla ilgili çok sert kararlar almasını istediğini söyledi.

Button, Twitter'daki açıklamalarında şunları söyledi: "Luca Corberi, bugünkü FIA Karting Dünya Şampiyonları etkinliğindeki tavrı ile yarış kariyerinde oluşabilecek tüm fırsatları geri tepti."

"Pistin sahibi olan babasının da birini duvara sıkıştırdığı görüldü. Bu iki salağa birden spordan ömür boyu men cezası verin lütfen."

2019 Indy Lights şampiyonu Oliver Askew ise şunları söyledi: "CIK Dünya Şampiyonası'nda olan iğrenç hareketlerin, sporumuzda hiçbir yeri olmamalı."

"Bu hareket, pistte bulunan sürücüler üzerinde çok korkunç bir etkiyi ortaya çıkarabilirdi ve bu da genç sürücülere, kendilerinin nasıl davranmamaları konusunda iyi bir ders olmalı."

Yarışta ise Fransız pilot Jeremy Iglesias, Hollandalı rakibi Marijn Kremers'i yenerek FIA Karting Dünya Şampiyonu oldu.