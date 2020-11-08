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Formula 1 / Son dakika

Button: "Bu Hamilton benim tanıdığım pilot değil"

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Button: "Bu Hamilton benim tanıdığım pilot değil"
Ekleyen:
, Editör

Eski F1 dünya şampiyonu Jenson Button, Lewis Hamilton'un son yıllarda çok geliştiğini ve geçmişte beraber yarıştığı seviyede olmadığını söyledi.

Lewis Hamilton ve Jenson Button, 2010 ile 2012 yılları arasında McLaren'da birlikte yarışmışlardı.

Bu yılların ikisinde Hamilton, bir tanesinde ise Button önde yer aldı. Ancak ikili özellikle yarış temposu anlamında çok benzerdi ve benzer puanlar topladılar.

Hamilton 2014'ten bu yana beş şampiyonluk almayı başardı ve şimdi kariyerinin yedinci şampiyonluğunu almaya yakın.

İngiliz pilot, eski takım arkadaşının geçmişte yarıştığından çok farklı olduğunu düşünüyor.

The Collecting Cars Podcast'e konuşan Button, "Mevcut Lewis, benim tanıdığım Lewis'ten çok farklı."

"Komik ama onun yarış hızını Valtteri Bottas'ın hızıyla ​​karşılaştırdığımda, bunun hatırladığım Lewis olmadığını anlıyorum."

"Lewis, onu tanıdığım dönemde sıralama turlarında şimşek gibi hızlıydı. Ama yarışta… Elbette hızlıydı ve bazen seni geçebilirdi. Ancak çoğu zaman hata yapar ya da A noktasından B noktasına nasıl en iyi şekilde gideceğini anlamazdı."

"Önceden Lewis, lastiklerle gerçekten ilgilenmiyordu, çok fazla yakıt tüketiyordu, her turda olabildiğince agresif şekilde sürmeye çalışıyordu ve yanlış taktikleri seçiyordu. Ama şimdi lastikleri çalıştırma ve onları uzun turlar korumada çok başarılı. Oysa Bottas'ın aracındaki lastikler genellikle çok daha erken aşınıyor."

"Yani Lewis tamamen farklı bir sürücü oldu ve uzun süredir böyle şeylere izin vermedi. Ek olarak, Valtteri'den Nico Rosberg'in bir zamanlar yaptığı ya da şimdi Max Verstappen'ın yapabileceği türden bir baskı hissetmiyor. Burada kendimi saymıyorum çünkü bunu söylemem garip olur." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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