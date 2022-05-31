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Formula 1 / Monako GP Haberler

Button: "Brown, Ricciardo'yu korumalıydı"

Eski F1 şampiyonu Jenson Button'a göre takımlar zor zamanlarda pilotlarına sahip çıkmalı ve Zak Brown'ın yaptığı gibi pilotlarını eleştirmemeli.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Button: "Brown, Ricciardo'yu korumalıydı"
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Daniel Ricciardo, geçen yıl katıldığı McLaren'da şimdiye kadar beklentilerin altında kaldı ve belli yarışlar hariç takım arkadaşı Lando Norris'i geçemedi.

Ricciardo, geçen yılın ikinci yarısında bir şekilde düzenli olarak puan almayı başarıyordu ancak bu yılın ilk yedi yarışında neredeyse hiç mücadelenin içerisinde değildi.

Arka arkaya dört yarıştır puan alamayan Ricciardo'nun mevcut formu, geçtiğimiz hafta McLaren Racing CEO'su Zak Brown'ın da hedefi oldu ve Brown, Ricciardo'nun takımın beklentilerini karşılamadığını dile getirdi.

Fakat eski McLaren pilotu ve 2009 dünya şampiyonu Jenson Button, bu tür durumlarda pilota yönelik basın karşısında eleştiri yapılmaması gerektiği görüşünde.

Button, Sky Sports'a şöyle dedi: "Takımızın patronu açıkça beklentileri karşılamadığınızı söylediğinde, bu sizi gerçekten incitiyor."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

"Zak'ın ne söylediğini ya da ne düşündüğünü etkileyemeyiz ama çıkıp tüm bunları gazetecilere söylemesine şaşırdım."

"Takımdaki insanların pilotlarını koruması gerekiyor çünkü Formula 1'de işin büyük kısmı sahip olduğunuz psikolojik duruma bağlı. Tüm pilotlar yeteneklidir fakat kafanız yanlış şeylerdeyse başarılı olamazsınız."

"Hal böyle olunca Zak'ın çıkıp Ricciardo'nun beklentileri karşılamadığını söylemesine şaşırdım. Durumun böyle olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat bunu takım patronunuz söylediğinde, bunu kabul etmesi zor oluyor."

"Daniel'in yanıtına bakılırsa, bu onun canını yaktı."

"Umarım yarıştan sonra bu durumu tartışırlar ve yıl bitmeden önce hem Ricciardo hem de çevresindeki ekipten en iyi şekilde yararlanmaya çalışırlar. Sonrasında gelecekte nerede olacağını hepimiz öğreneceğiz."

"Fakat bu, bir sürücü için kolay bir durum değil. Cuma günü bir olayı yaşadı ve mühendisi direkt olarak 'araç iyi mi?' dedi. Daniel de 'Ben iyiyim' diye yanıtladı. Bu durum Zak'in Daniel hakkında olumsuz konuşmasından sonra yaşandı. Yani her şey bir anda kontrolden çıkıyor."

Kontrat durumuyla alakalı Button, "Daniel takıma geldiğinde çok güçlü bir pozisyondaydı. Yani sözleşmesinin onun lehine olduğunu söyleyebilirim ama her zaman maddeler vardır."

"Açık konuşmak gerekirse bir takım sizin onlar için yarışmanızı istemiyorsa, siz de bunu istemezsiniz. Aynı şey tam tersi için de geçerli. Böyle bir durumda da genellikle sözleşme maddelerinden daha kolay ayrılık yolları vardır."

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