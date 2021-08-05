Button: "Bottas, kendisini Williams'ta yeniden bulabilir"

Bottas, Formula 1'e 2013 yılında Williams ile katıldı ve 2017 yılında Mercedes'e geçmeden önce burada dokuz podyum almayı başardı.

Bottas, 2017 ve 2018'de şampiyona üçüncüsü olurken, hem 2019 hem de 2020'yi şampiyona ikincisi olarak tamamlayarak en iyi sonucunu yakaladı. Fakat geride kalan yıllarda hiç şampiyonluk savaşında yer alamadı.

Bu yıl daha da zorlanan Bottas'ın yıl sonunda Mercedes'ten ayrılacağı ve yerini George Russell'ın alacağı düşünülüyor.

Williams'ın baş danışmanı Jenson Button, Mercedes'in böyle bir karar alması halinde Bottas'ın eski takımına dönebileceğini ve bunun kendisine zihinsel anlamda yardım edebileceğini dile getirdi.

Readly’nin ‘Step back in time’ etkinliğinde konuşan Button, “Sezon sonunda takımlarından ayrılan bazı sürücüler olacağını düşünüyorum”

“Ancak sezonun bu noktasında pek çok üst düzey takımın gelecek sezon için sürücüleriyle anlaşmaları var ve onlarla oldukça mutlular. Sezon sonunda bitecek epey sözleşme var ama önemli bir değişiklik olacağını sanmıyorum."

"Williams ve Mercedes arasında tam bir takas yaşanabilir, sanırım George Mercedes'e gidebilir ve Valtteri de Williams'a gelebilir. Daha önce Williams'taydı ve eminim önde savaşmayan bir takıma gitmek can acıtıcıdır. Fakat böyle bir şey Williams için harika olur."

“Çok fazla deneyimi var ve belki de kendisini tekrar bulup, zihinsel olarak rahatlamasını sağlayabilir. Ayrıca Lewis Hamilton'ın olmadığı takımda yarışıyor olacak."

“Bence Mercedes, geçtiğimiz yıllarda Valtteri'nin her zaman en hızlısı olmamasına rağmen sürekli ikinci ve üçüncü sıralarda bitirip çok sayıda puan kazandığı için mutluydu. Bu, Mercedes'in şampiyon olmasına yardımcı oldu."

“Fakat bu yıl o kadar da iyi performans gösteremedi ve alışık olduğu puanları alamıyorlar, belki de bu yüzden 2022 için başka bir sürücü almak istiyorlar."

"Williams'ın bir parçası olarak, şahsen George'u kaybetmek bizim için üzücü olur ama takım, Mercedes gibi bir araçta yarışma fırsatı varsa [George'un] gitmesine izin vermesi gerektiğini anlıyor." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, leaves his pit box after a stop Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images