Button: "Bence Newey, İngiltere'de kalacak"
Formula 1 dünya şampiyonu Jenson Button, Adrian Newey'nin Red Bull'dan istifa ettikten sonra Ferrari'ye geçeceğine inanmıyor.
Fotoğraf: Williams
Neredeyse yirmi yıl boyunca Red Bull Racing'in başarısının ardındaki isim olan Adrian Newey, gelecek yılın başında Red Bull'dan ayrılacak.
65 yaşındaki İngiliz mühendis, biraz zamana ihtiyacı olduğunu söylerken, bazıları bu süreç bitince Ferrari'ye geçeceğini iddia ediyor.
Newey, Miami International Autodrome'da henüz geleceğiyle ilgili bir karar vermediğini söyledi.
Son otuz yılın en iyi tasarımcısı ayrıca, “Red Bull'a katıldığımda ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Aslında kariyerim için büyük bir risk gibiydi."
"Fakat sonrasında muhteşem bir yolculuğa dönüştü. Yıllar boyunca tüm bu harika insanlarla çalışabildiğim ve harika başarılar elde ettiğim için onur duyuyorum."
"Bir sonraki maceramı belirleyeceğim bir noktaya geleceğim ama şu an için bir planım yok." diye de eklemişti.
Eski F1 pilotu Jenson Button, Newey'nin İngiltere'de kalmasını bekliyor.
Button, "Bana göre İngiltere'den İtalya'ya taşınmak büyük bir olay."
"Ben Newey'nin İtalya'dan ziyade İngiltere'de kalacağını düşünüyorum." dedi.
Şu anda Newey'i İngiltere merkezli takımlardan Aston Martin, Mercedes ve Williams istiyor.
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