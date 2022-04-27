Button: "Artık Mercedes'in geri dönmesi zor"

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Mercedes, 2022 sezonuna pek iyi başlayamadı ve hâlâ araçtaki sorunları tam manasıyla çözebilmiş değiller.

Takımın Miami ve Barselona için hazırladığı güncellemeler var. Ancak diğer takımlar da Barselona için ciddi şekilde hazırlanıyor.

Jenson Button, The Gentlemans Journal ile olan son röportajında, sezonun başlangıcıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Mercedes'in performansı benim için büyük bir sürpriz oldu."

"Geçen yıl Ferrari'nin kaybedecek hiçbir şeyi yoktu, bu yüzden tüm kaynaklarını 2022'ye hazırlanmak için harcadılar."

"Şimdi de ellerinden geleni yapıyorlar."

"Düzlüklerde araçları dalgalanma nedeniyle berbat görünüyor ancak virajlarda gayet iyiler. Harika bir iş çıkardılar ve şahsen bu güç dengesinin yakın zamanda değişeceğini düşünmüyorum."

"Ferrari'nin elinde Mercedes ve Red Bull'a kıyasla daha fazla rüzgar tüneli süresi var. Bu şartlarda Mercedes'in geri dönmesi zor olacak."

Button, George Russell'dan da övgüyle bahsetti.

"George karşımıza harika bir takım oyuncusu olarak çıktı ve bu harika. İki iyi sürücüye sahip olmak, tek sürücüye kıyasla daha iyi çünkü takıma iyi geri bildirimle sağlıyorlar ve aracı geliştirmeye yardımcı oluyorlar."

"Bu açıdan bakıldığında Mercedes'te şu anda her şey yolunda. Fakat takımdaki atmosfer galibiyet için savaştığınız zaman değişir."

"Bu iki sürücünün en iyi arkadaştan, zorlu rakiplere dönüşmesi çok normal."

Button özellikle büyük takvim göz önüne alındığında Formula 1'de yarışmayı özlemediğini söyledi.

"Formula 1'i özlemiyorum. Burası motor sporlarının zirvesi fakat dünyanın pek çok yerinde yapılan 23 yarışı özlemiyorum."

"Formula 1'e 20 yaşında geldim ve 36 yaşında ayrıldığımda, hayata dair pek fazla şey bilmiyordum. Son yıllarda çok şey öğrenmek zorunda kaldım."

Mika Hakkinen and Jenson Button Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images