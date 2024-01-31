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Button, AlphaTauri'nin yeni ismini duyunca şaşırmış

Red Bull'un genç takımını 'Visa Cash App RB' olarak yeniden markalaştırması, Jenson Button'ın tam isim söylendiğinde "ne?" diye sormasıyla motor sporları dünyasını şaşırtmaya devam ediyor.

Editör Burak Yasul
Yayın tarihi
#24 Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro ZL1 of Jenson Button

Moda markaları Adidas ve Hugo Boss'un Red Bull'un genç takımı için potansiyel yeni isim sponsorları olarak medyada yer almasıyla aylarca süren spekülasyonların ardından, bu hafta başında onaylanan isim 'Visa Cash App RB' oldu.

Daha önce Scuderia Toro Rosso ve ardından AlphaTauri olarak bilinen takımın yeni ismi F1 hayranları ve F1'in önde gelen isimleri tarafından pek hoş karşılanmadı.

Eski F1 pilotu Giedo van der Garde "bir Formula 1 takımı için uygun bir isim değil." diye hayıflanırken, F1 sunucusu Jennie Gow "dilden dile dolaşacak bir isim değil." dedi..

Taraftarlar bu ismi "tarihteki en kötü 10 F1 takımı ismi" arasında sayarken, bazıları da Daniel Ricciardo ya da Yuki Tsunoda kaza yaptığında ortaya çıkacak temassız şakalar hakkında espri yaptı.

2009 F1 Dünya Şampiyonu Button, yeni isimle ilgili görüş bildiren son isim oldu.

Daytona'daki Rolex 24 yarışı öncesinde Associated Press'e konuşan Button, yeni isimden bahsederken doğrusunu söylemeye çalıştı.

Button, "Visa Cash App... Bundan sonra ne geliyor? Yani Visa. Nakit Uygulaması. RB. Ne?"

"İnsanlar bunun hakkında konuşuyor, değil mi? Yani bu iyi bir şey. Belli ki insanların bu konu hakkında konuşmasını sağlamakta işe yaramış." dedi.

Bu isim taraftarlar için bir kazanç olmayabilir ama Winston-Salem Eyalet Üniversitesi'nde Motor Sporları Yönetimi doçenti olan Clay Hershaw bunun F1 takımı için bir kazanç olacağını söylüyor.

Hershaw, "Eğer bu konu hakkında konuşuyorsak işe yarıyor demektir. Bence alay konusu olmak 'Saturday Night Live'da parodi yapmak gibi bir şey. Eğer siz ya da işiniz 'SNL'de parodileştiriliyorsa, hakkında konuşmaya değer bir şey yapıyorsunuz demektir." dedi.

Northwestern Ohio Üniversitesi'nde Motor Sporları Pazarlama ve Yönetimi profesörü olan Tom Legeman, "Gelecekte bu tür sponsorluk haklarının daha fazla ortaya çıkacağını göreceğinize inanıyorum."

"Stadyum isim haklarına bakın. Bunlar 25 yıl önce duyulmamıştı. Ancak şimdi birden fazla spor dalında yaygın ve bu yetkiler için dolar rakamları artmaya devam ediyor."

"Geleneksel taraftarlar bu değişiklikten nefret edecekler. Eski F1 taraftarların hiçbiri Ferrari, Mercedes, McLaren, Williams ve diğer ikon F1 markalarının bir tüketici ürünü veya hizmetiyle birlikte markalanmasını istemiyor." dedi.

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