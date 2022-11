Button: "Alonso'yu bu durumda görmek kolay değil"

Alonso, bunlardan üçü son beş yarışta olmak üzere bu yıl toplamda beş kez yarış dışı kaldı ve tüm sorunların kendisine en az 60 puana mâl olduğunu söylüyor.

Alonso'nun yaşadığı son sorun, Meksika GP'de meydana geldi ve İspanyol pilot, rahat şekilde yedinci olacak gibiydi.

Ancak silindirlerden birisi bozuldu ve Alonso, her geçen tur güç kaybedip, bir noktada yarışa veda etmek zorunda kaldı.

Gelecek yıl Aston Martin'e geçecek olan Alonso, muhtemelen Brezilya GP'ye de yeni motor geçeceği için en geriden başlayacak.

2015 ve 2016'da Alonso ile McLaren'da takım arkadaşı olan Jenson Button, İspanyol pilotun yaşadığı sorunları izlemenin hiç de keyifli olmadığını söyledi.

Sky Sports F1'in Any Driven Monday programına konuşan 42 yaşındaki Britanyalı, "Bu gerçekten zor bir durum."

An exasperated Fernando Alonso, Alpine F1 Team, after retiring from the race

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images