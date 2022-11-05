Button: "Alonso'yu bu durumda görmek kolay değil"

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Alonso, bunlardan üçü son beş yarışta olmak üzere bu yıl toplamda beş kez yarış dışı kaldı ve tüm sorunların kendisine en az 60 puana mâl olduğunu söylüyor.

Alonso'nun yaşadığı son sorun, Meksika GP'de meydana geldi ve İspanyol pilot, rahat şekilde yedinci olacak gibiydi.

Ancak silindirlerden birisi bozuldu ve Alonso, her geçen tur güç kaybedip, bir noktada yarışa veda etmek zorunda kaldı.

Gelecek yıl Aston Martin'e geçecek olan Alonso, muhtemelen Brezilya GP'ye de yeni motor geçeceği için en geriden başlayacak.

2015 ve 2016'da Alonso ile McLaren'da takım arkadaşı olan Jenson Button, İspanyol pilotun yaşadığı sorunları izlemenin hiç de keyifli olmadığını söyledi.

Sky Sports F1'in Any Driven Monday programına konuşan 42 yaşındaki Britanyalı, "Bu gerçekten zor bir durum."

An exasperated Fernando Alonso, Alpine F1 Team, after retiring from the race Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Fernando lastik değişimi için pite gelmek üzereyken çok mutlu görünüyordu, takım 'hadi sert lastiğe geçelim, işe yarıyor gibi görünüyor' diyordu ve Fernando da 'evet, hadi yapalım' diyordu. Bu mücadeleye gerçekten hazırdı."

"Fakat harika şekilde ilerleyen yarışının bir anda felakete dönmesi gerçekten şaşırtıcıydı. Güç ünitesiyle ilgili bir sorun yaşadı ve sonunda ilk viraja geldiğinde, biri takım arkadaşı (Esteban Ocon) olmak üzere birkaç kişi tarafından geçildikten sonra mücadeleyi bıraktı, ki böyle bir şey asla bir sürücü olarak hoşunuza gitmez."

"Fernando için zor bir yarıştı ve takım radyosundan konuşurken, daha önce gördüklerimize kıyasla sakin bir Fernando'ydu."

"Fakat araçtan indiğinde kendini kaybetti."

"41 yaşında olmasına rağmen hâlâ en iyi şekilde süren, o seviyede bir sürücünün tüm bu sorunları yaşadığını görmek çok zor."

"Fernando hâlâ çok yetenekli. Duygularından da görebileceğiniz gibi bu spora yönelik çok büyük bir tutkusu ve sevgisi var."

"Onu bu durumda görmek çok zor. Eminim gelecek yıl her şeyden önce daha dayanıklı bir paket bulmayı ve ardından (Aston Martin) aracı rekabetçi hale getirmek için bir şeyler yapabilmeyi umuyordur." dedi.